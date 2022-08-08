GOGO保楊振和：投保「寵物侵權責任」寵物險預防意外發生

根據行政院農委會統計，全國遊蕩犬隻為155,869隻，每百人遊蕩犬數為0.66隻，除了調查流浪犬外，也包括所有未繫牽繩、無人管控的飼主犬隻，顯示出飼主常因貪圖方便不牽繩而放任愛犬穿梭馬路，導致愛犬爆衝或被撞，不僅可能痛失愛犬，還要賠償對方財物損失，更嚴重還會面臨刑事責任。GOGO保專案負責人楊振和提醒，飼主不妨善用寵物險中附加「寵物侵權責任」賠償金，防堵可能發生的意外。

飼主若帶毛小孩出門時，應採取適當防護措施以避免愛犬咬人，若飼主未採取防護措施導致寵物咬傷人時，因防範卻未防範，造成寵物咬傷人而有過失，除了面臨刑法還須對被害人受傷損害進行民事賠償。

因此，飼主若擔心毛小孩活潑好動，常常不受控制、跑來跑去時，就可考慮含有「寵物侵權責任」賠償的寵物險。所謂「侵權責任」是當寵物造成他人財產損失或受傷，對方依法求償時，由保險公司代為賠償的保障，也就是說萬一不小心毛小孩失控咬人或衝出馬路造成車禍，皆可申請理賠。

楊振和表示，市場上寵物險非全部保單皆有此種理賠，飼主投保前要先詢問清楚，或至寵物險投保平台慎選，可以多比較幾家商品內容，來投保最適合萌寵的寵物險理賠內容。他還建議飼主須確實做好牽繩動作以及確實投保含有「寵物侵權責任」的寵物險，萬一毛小孩造成他人損害時，有採取適當防護措施，也能有效將風險轉嫁給保險公司。

楊振和指出，特別值得注意的是，並非所有毛小孩都能投保寵物險。農委會公吿有「6種猛犬」不在此投保範圍，如比特犬、獒犬、日本土佐犬等具有強烈攻擊的犬類，皆是常見寵物險拒保犬種，因此飼主在投保前應先釐清自家愛犬是否符合投保資格。