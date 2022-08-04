權證投資門檻低 2千元即可買進一檔權證

凱基證券推權證登錄抽好禮，3C用品抽回家

台股近期震盪波動大，凱基證券表示，投資人要迅速掌握市場趨勢，不妨透過權證商品藉由較低的資金、短期操作以及適度使用槓桿，在股海中測試浪高；為協助投資人享有更低成本的交易體驗，特別舉辦「凱基權證登錄抽好禮」感恩回饋活動，自即日起至8月19日，於任一券商單筆買進凱基證券權證商品達2萬元(含)以上，並於活動網頁進行登錄後，即有機會抽到時尚三合一無線充電座，讓您的投資和3C用品同時充飽電力。

凱基證券指出，權證為股票所衍生的商品之一，單價較股票低且具有槓槓效果，買賣方式與交割方式跟股票一模一樣，輸入代號即可買賣，於成交後兩個營業日進行交割，因為大部分的權證，價格都不超過2元，表示投資人僅需約新台幣2,000元即可買進1張權證，藉此參與股票的漲跌，創造比股票報酬率更高的機會；由於權證具備資金低門檻的特色，相當適合運用於上下波動大但方向不明確的時候，投資人可透過小量資金確認方向，在波動中賺取收益，也能在方向確認後進行更積極的加減碼操作。

挑選權證前須先決定連結的股票及預期的方向，預期股票上漲買進認購權證，反之若預期股票下跌則選認售權證；凱基證券建議投資人可優先選擇價外20%至價內5%、距離到期日60天以上且買賣價差比較小的權證，這類權證與股票連動效果較好，除此之外也建議投資人當市場波動大時，應再多考量委買波動度的大小，避開波動率太高以及太低的權證，因為若是委買波動率太高，權證價格通常比較高，槓桿比較小；委買波動度太低，則很容易碰到無法造市的狀況，挑選波動率數值中間且造市穩定的券商，對投資人將更為合適。 凱基證券積極深耕權證市場，今年以來發行超過6,000檔權證，落實「致力于您的富足人生」品牌宣言，透過持續發行的策略，幫助投資人因應不同股價，挑選到條件合適的權證產品，讓客戶輕鬆做投資，共同邁向富足人生。

「凱基權證登錄抽好禮」活動詳細資訊請洽詢凱基證券各分公司或至官網活動頁面查詢：https://warrant.kgi.com/EDWebSite/Views/Activity/2022/First/Default.aspx。