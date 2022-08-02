葉天濃：企業股權爭奪戰3大攻防重點

果磊國際董事長葉天濃：法律、輿論與資金，是企業股權爭奪戰3大攻防重點。

台灣企業圈愛談公司治理，股權爭奪戰雙方也愛高舉公司治理旗幟讓己方師出有名，媒體也愛將上市公司股權爭奪戰當案例作為公司治理的一堂課，公司治理也包含股權結構控管，也一定是公司治理出了問題，才衍生出外部市場派，或內部改革派得以擁有一定比例股權，發難啟動股權爭奪戰，「當股權爭奪戰浮上檯面，公司治理只是借題發揮的議題之一，法律、輿論與資金3大攻防才是重點。」

5、6月是股東會旺季，也是股權爭奪戰占據媒體版面的熱門季節。近5年果磊在幕後經手多場重大股權爭奪戰，有市場派進攻公司派，也有宛如鄉土八點的家族內部父子、母女、翁婿、兄弟內戰。

經營權的決戰日往往定在股東會董事改選日，「法律團隊與媒體策略團隊是一場股權爭奪戰中的基本陣形。」從策略團隊與法律團隊籌組進駐起算，肉搏戰的時間往往長則半年，短則三個月。在這個期間，雙方為取得多數席次、掌握較多股權，肯定手段盡出。在一九九○年代以前，經營權之爭不時爆出黑道圍事，亮刀槍、火拚，職業股東零秒出手倒墨汁進投票箱等火爆場面，現在「黑衣人」頂多「維持現場秩序」，讓議事程序照著「劇本」走，藉防疫擺迷宮陣，拖延對方人馬入場時間趁機發動臨時動議、變更議程，或發動法條剔除、凍結對方爭議股權的投票權等等。

同樣嫻熟公司經營權爭奪戰的恆昇法律事務所營運長林俊儀律師說，律師團在股權爭奪戰中扮演至關重要的決策角色，特別是找出「金管會裁罰紀錄」、「有疑慮有爭議之股權」與「不當取得之股權」等破口，藉由按鈴申告、輿論戰炒高媒體、民代、主管機關甚至司法單位的關注，透過媒體輿論的交火，瞄準弱點、加強攻擊，就有機會在股東會前「打殘」甚至「完封」對方。

一本《公司法》，市場派與公司派都能各取所需進行攻防，持有一定股權的市場派能依《公司法》發動臨股會讓股東會鬧雙胞，公司派也能用《公司法》加上議事規則，用中資、學經歷資格不符等理由，剔除市場派提出的董事名單，直接把市場派完全隔絕在外。

此外，近年可看到自帶流量的名嘴網紅，在上市公司經營權爭奪戰扮演一定角色，諸如在各陣營擔綱職業股東大鬧股東會，或在財經節目「置入」特定立場觀點。同時，網路社群的重要性也越益重要，像是在股市論壇裡動員「網軍」，或在大樓前掛傷害不大，但侮辱性極強的扛棒等等層出不窮的怪招。