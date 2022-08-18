董監事不得以訴訟中已辭任職務為由 抗辯解任訴訟無權利保護必要

甲君、乙君為上櫃公司A公司董事，投保中心以渠2人使A公司與他公司為虛偽交易並編製、公告不實財務報告，違反法令情節重大為由，訴請法院裁判解任渠2人之董事職務；甲君、乙君於訴訟中辭任董事，並抗辯前開解任之請求已無權利保護必要云云，惟法院仍認定本件訴訟具訴之利益，判決解任甲君、乙君擔任A公司董事之職務。

案例說明

法院認定投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法(下稱投保法)第10條之1第1項第2款規定提起之解任訴訟，為形成之訴，且依該條第7項規定，解任訴訟之判決有「經法院裁判解任確定之董事，自裁判確定日起，3年內不得充任上市、上櫃或興櫃公司之董事、監察人及依公司法第27條第1項規定受指定代表行使職務之自然人，已充任者並當然解任」之效力，其立法意旨係為保障投資人權益及促進證券市場健全發展，確保公司及其股東權益，具備濃厚公益色彩，則投保中心基於解任訴訟所欲得到之法律上利益，自不因上市、上櫃或興櫃公司之董事是否於言詞辯論終結前已非董事，而影響其訴訟之權利保護必要。若以甲君、乙君得自行於訴訟言詞辯論終結前解任、辭任之行為，作為認定投保中心是否有提起解任訴訟之訴之利益，將致該法條意旨無從實現，亦非立法本意。是甲君、乙君確有使A公司從事虛偽交易並編製、公告不實財務報告之重大違反法令情事，投保中心請求渠等擔任A公司董事之職務應予解任，即屬有據。

公司董監事應注意

依投保法第10條之1第1項第2款規定，上市、上櫃或興櫃公司之董事或監察人，執行業務有重大損害公司之行為或違反法令或章程之重大事項，得予裁判解任，且訴訟中董事或監察人縱有辭任或不續任，亦不影響訴訟之權利保護必要，仍得續行訴訟而由法院判決解任並生失格效力，董事或監察人不可不慎！(參考臺灣高等法院臺中分院111年度金上字第4號民事判決)