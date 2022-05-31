農業金庫連續12年展望穩定 信評twAAA

中華信用評等公司4月27日確認全國農業金庫之長期發行體信用評等等級為「twAAA」，短期發行體信用評等等級為「twA-1+」，評等展望為「穩定」，維持台灣評等等級中最高之評等級別。受評為「twAAA」之債務人，係指相較於其他台灣債務人，有極強的財務承諾履行能力，也顯見全國農業金庫長期穩健的經營獲得信評機構高度的肯定。這是全國農業金庫自2011年以來，連續12年獲得最高之評等。

全國農業金庫董事長吳明敏表示，公司在追求自身績效的同時，也和價值鏈夥伴緊密互動，積極開創農業金融體系新價值。近年來，全國農業金庫不僅經營績效穩健提升，也以實際行動逐漸落實ESG的永續議題，厚植為公司的核心文化。2021年，全國農業金庫員工獲利貢獻度（稅前淨利÷員工人數）新臺幣462.87萬元，公股銀行排名第1，本國銀行排名第3，逾期放款比率0.19％，備抵呆帳覆蓋率928.12％，整體經營體質穩健。

展望未來，全國農業金庫將以「資訊整合、農業貸款、農業創投、跨境連結」為4大策略主軸，全體經營團隊與價值鏈夥伴，將更積極地創造及參與永續社會責任工程。在嚴守內稽內控的前提下，讓組織不斷轉型優化，人力素質持續改善，落實執行「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農漁村經濟發展」的法定任務。