繳稅免賣股 「富邦便利貸」最快2小時可撥款
綜所稅申報延至6月底，富邦金融憑證五步驟輕鬆完成報稅
因應新冠肺炎疫情升溫，綜所稅申報延長至6月底，面對繳稅季節，若投資人想兼顧接下來的台股除權息旺季，可不需再「賣股繳稅」，只要可透過「富邦便利貸」，即可靈活調度資金輕鬆繳稅。只要是富邦證券電子交易客戶且具備有效電子憑證，6月底前可透過金融憑證申報綜所稅，只要簡單五步驟就能完成報稅，體驗「免出門、免排隊、免讀卡機」的數位化報稅模式。富邦證券也針對首次使用金融憑證的客戶，貼心建立憑證報稅專區網站(https://reurl.cc/DymoaO)。
富邦證券表示，考量投資人於報稅期間有短期資金需求，建議可善用富邦證券的「富邦便利貸」作為靈活資金調度的方式，將手中持有之上市櫃股票作為擔保品，透過富邦證券官網、富邦e點通及富邦e+APP輕鬆申辦。投資人只要於線上簽署不限用途款項借貸契約書及相關申請文件，經審核通過最快可於2小時撥款(如早上九點申辦，中午前即可收到款項)，投資人可於網站輕鬆試算可借金額，最低借款金額一萬元起，長期持有股票的投資人不必再「賣股繳稅」，讓繳稅更具彈性。期間限定優惠利率歡迎洽詢智能客服或所屬營業員，詳情可至官方網站查詢(https://reurl.cc/0pE9Do)。
針對尚未開立富邦證券戶的納稅人，富邦證券建議，可透過富邦證券線上開戶系統，五分鐘即可完成申請台股、複委託帳戶，並可同步參加200元商品卡線上開戶回饋活動。詳細活動內容請至活動網站查詢(https://reurl.cc/RrvWyx)，或洽客服專線0800-073-588，由專人提供解答及服務。