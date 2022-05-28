公勝GOGO保寵物險打造寵物生態圈 瘋貓祭提供寵物險服務

根據農委會的統計指出，台灣寵物數量每年以10％速度成長，推估2040年將達到1200萬隻。隨著毛小孩人口快速成長，農委會近期成立寵物管理科，未來將設立寵物管理專法，針對寵物食、衣、住、育、樂制訂相關辦法，顯示政府重視寵物權益日益提升。

有感於此，公勝GOGO保寵物險推薦王致力推廣毛小孩生態平台，結合多家寵物險且讓民眾能一站購足，評比各家商品特色後再決定投保，GOGO保專案負責人楊振和表示，未來將整合寵物諮詢服務、寵物醫療與到府貓保姆等服務，打造完整的寵物生態圈。

為了讓民眾更瞭解貓狗可能引發的疾病治療成本、實質風險以及承擔費用差異，公勝GOGO保於今（28）日至5月31日瘋貓祭設立展場，提供民眾寵物險相關諮詢服務，並以「透過寵物險打造最強保障」為題，邀請公勝保經崴鴻事業部經理馮崴洋於瘋貓論壇進行專題演講，針對適合的寵物險方案進行深度分析，歡迎喜愛毛小孩人士可至台北市中山區玉門街1號 30號攤位參加。

公勝保經崴鴻事業部經理馮崴洋指出，寵物險的保障範圍越來越廣泛，除了最常見的寵物醫療外，其他如寵物侵權、協尋廣告費用、寄宿日額費用與喪葬費用等，如家犬不小心咬傷他人或別人的寵物，只要透過第三方公正單位核可相關單據證明，即可申請理賠，侵權理賠額度通常在100萬以上。各家寵物險商品特色不同，民眾挑選時須看清楚，針對自身需求挑選適合的寵物險。

因應數位科技創新發展快速，許多人透過網路投保平台，除了多元化的管道，投保產品也越來越多樣化。市場唯一可同時投保多家不同寵物險的「GOGO保—寵物險推薦王」平台，攜手７家寵物生活館及３家聯盟動物醫院的寵物百分百合作、特別針對天性敏感貓咪的到府貓保姆一躲貓貓Peekaboo，致力打造毛小孩生態平台與寵物生態圈。

為秉持著公勝保經的公益理念與形象，只要民眾網路投保成功，公勝將為每一張保單捐贈100元至臺北市流浪貓保護協會以及諾亞方舟動物同樂會，共同照顧好所有毛小孩，讓更多無法透過保險保障的毛孩子們也能擁有更完善的照護機會。