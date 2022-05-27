歐洲戰爭對全球中長期影響 哪些行業抗壓？

根據科法斯的研究，所有13個行業在中長期內都將繼續受到烏克蘭戰爭的衝擊，造成直接或者間接的影響，具體情況則因企業在供應鏈中所處的地位或地理位置而有所差異。戰爭導致大宗商品價格高漲，供應問題加劇，大多數行業都難以獨善其身。高油價尤其值得關注，歐盟委員會上周宣佈對俄羅斯實施石油禁運，由此產生的外溢效應可能繼續刺激油價；糧食價格也是如此（烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯都是糧食生產大國）。半導體供應持續中斷，而上海港口關閉則凸顯新冠肺炎疫情的影響綿延不斷，在此背景下，戰爭拖得越久，對需求的衝擊就愈發無可避免，以致全球環境進一步惡化。

預計週期性行業和能源密集型行業將受到最大影響，如石油化工、運輸、汽車、紙品、紡織服裝和農產品。展望未來，最具韌性的行業包括媒體、特種化學品和製藥。

通膨加劇和能源衝擊將主要影響週期性行業和能源密集型行業，但各地區之間存在明顯差異

所有行業領域都有隱憂，但週期性最強和能源密集型的行業，如石化、運輸、紙品、紡織服裝等將首當其衝。它們是典型的週期性行業，多年來一直受到技術創新、環境法規發展、消費者偏好轉變的挑戰。例如，紙品行業面臨著如火如荼的全球經濟數位化和社會使用的挑戰。

展望未來，那些在危機前就處於困境的行業有可能受到這一新衝擊的強烈影響。全球的紡織服裝和汽車行業即為明證。

從長期來看，零售業會受到多大的影響還有待觀察。在戰爭背景下，種種不確定性正在加速形成，可能持續打擊消費者信心。不過，隨著一些政府（特別是發達經濟體）採取紓解措施，例如歐洲向弱勢人群發放食品券、能源價格補貼等，零售業受到的影響可能相對較小。

運輸業總體上屬於能源密集型行業，可能受到高油價的衝擊，但是科法斯預計業內各板塊受到的影響有所不同，因為它們的財務狀況在面對衝擊時表現好壞不一。例如，2022年第一季度，海運利潤率高達營業額的28％，而空運則陷入虧損，約占營業額的 11％。

此外，科法斯預計大多數行業所受影響會有很大差異，行業／公司在供應鏈中的地位也會有分化，這取決於它們處於上游還是下游。至於戰爭的影響，同一行業內的地理、構成和經營形勢等因素，也會起到一定的作用。

全球農產品行業可能是受影響最大的行業之一，甚至可能引發社會政治問題

鑒於農產品行業的重要性，它所面臨的食品和物資（特別是化肥）價格高漲的問題會造成嚴重的後果，因為它們可能威脅到全球食品安全，並引發政治動盪。高昂的能源價格增加了農作物的投入成本，因此降低了農民的產量，而農產品行業本來就容易受到一些結構性因素的影響，如生物風險和氣候條件的變化。舉例而言，自年初以來，世界各地都出現了強烈的熱浪，導致乾旱（非洲之角、印度等）和大規模火災（如美國的新墨西哥州）。

預計將出現重大行業轉型和消費習慣轉變

從長遠來看，科法斯預計消費者和企業都會逐漸轉變習慣（節約能源、從小麥粉轉向其他替代品），與此同時，供應鏈的組織也將改變。後者肯定會對全球供應鏈產生影響。例如，歐洲和中國正在繞過俄羅斯，通過中間走廊建設中歐之間的鐵路運輸主力線路。正如疫情危機對全球行業趨勢的影響，這種新的衝擊可能催生供應鏈組織和消費者習慣的重大改變。

部分行業可望保持韌性

具有高度創新性的反週期行業將在衝擊之下繼續保持韌性，這些行業都離不開重要的研發活動。

雖然疫情引發的健康危機在世界許多地方已經有所緩解，但絕對沒有結束。因此，製藥行業的財務表現將保持良好態勢。

縱觀ICT行業，科法斯預計媒體板塊依然最具韌性，因為使用此類服務所需的投資和設備在危機前就已存在，所以用戶不會受到供應鏈中斷的影響。這些服務仍然必不可少，而且可以遠端使用，因此不受物理和地理障礙的限制，例如貨運活動。

特種化學品板塊，特別是處於美容、香水或香料市場的公司將會很有韌性，優於該領域的其他行業，例如與油漆和染料有關的行業，後者的客戶主要來自週期性很強的汽車行業，前景黯淡。

這三個行業（媒體、特種化學品和製藥）具有多種因素的共同點，例如，它們都是反週期行業，其產品和主導市場地位集中在世界特定地區。此外，它們還有高科技和創新的工業活動，形成了堅實的准入壁壘，將新的競爭者拒之門外。