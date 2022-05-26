為孩子成立的NFT藝術創作平台 發掘台灣未來NFT新星

隨著元宇宙時代宣告來臨及社群平台的推波助瀾，Z世代兒童的創意也隨著NFT的快速成長趨勢受到全世界矚目。26日由創意工作者包益民所設的「元夢家kidznft」藝術平台，正式誕生！這是全亞洲第一個專為16 歲以下孩童開創的NFT藝術平台，元夢家kidznft期待讓所有孩童的藝術創作可以自由在平台展現，發揮未來在元宇宙藝術創作的魅力和價值。

投入創意產業至今近30年的包益民，近兩年開始投入NFT產業領域鑽研，陸續成立Kidznft 元夢家媒體、愛樂瘋 NFT 平台及 NFTPRRR 數藏家公關。他表示，之所以打造「元夢家kidznft」藝術平台，是觀察到國外很多Z世代小孩生長在充滿科技生活的環境，不僅自由創作，還透過社交媒體學習如何宣傳自己，把自己的創作透過NFT商業化推廣，有些作品甚至獲得了數十萬甚至上百萬美金的收入。因此，包益民希望把這個機會帶給台灣的孩童們，並鼓勵父母投資孩子的藝術創作，創造NFT的正面價值。

根據NFT資料分析公司數據顯示，2021年全球NFT交易額達到176億美元，與2020年的8,200萬美元相比激增210倍，增幅驚人，反映NFT大舉進入主流交易的新時代。

另外有數據顯示，從2022年1月截至5月1日止，有超過370億美元的資金注入NFT市場，且從2020年第二季度以來，活躍的NFT買家和賣家數量每個季度都在上升。

由此可見NFT風潮在全球市場已是時勢所趨，而NFT市場參與者的年齡主要集中在16-35歲，因此面對台灣這一塊孩童NFT市場的新藍海，包益民有著強烈企圖心希望可以透過「元夢家kidznft」藝術平台的推廣，開發並教育台灣本土的父母們對於孩童藝術創意展現、新科技的創新運用及NFT新興投資的概念，讓父母們充分了解投資孩子的每一個NFT，是成就孩子持續創作的動力。包益民期許平台未來能夠幫助孩童成為台灣首位、也是最年輕的孩童賣出第一個100萬元的NFT藝術作品。