台中銀行開辦線上夜間美元換匯

6月起可透過網路／行動銀行APP線上換匯，還可參加抽獎

近期美元持續升值、利率升高，民眾鎖定美元高利定存、投資美金資產等即時理財的需求增加，台中銀行考量忙碌的上班族往往無法趕在下午3點半前臨櫃完成外幣結匯，自6月起推出「夜間美元換匯」服務，讓客戶於銀行營業日晚上11點前，皆可透過網路銀行及行動銀行APP進行美金線上換匯服務，使白天無暇理財換匯的民眾，下班在家也能e指輕鬆買賣美元。

台中銀行為回饋客戶，自6月1日至7月29日止於營業日下午4：10~晚上11：00推出「網路銀行／行動銀行換匯抽抽樂」行銷活動，透過台中銀行網路銀行或行動銀行APP進行美金換匯交易，除享有掛牌匯率優惠2分，每成功交易乙筆，即可獲得乙次抽獎機會，交易越多次抽獎機會越多；此次獎項包括，花蓮遠雄悅來雙人住宿券、陶板屋餐券、全聯禮券及CITY CAFE咖啡券等，更多活動詳情可至台中銀行官方網站、網路銀行或手機APP等平台公告查詢，同時可持續關注FACEBOOK社群「台中銀行阿中寶寶同嗨會」享有更多優惠消息。

台中銀行表示，客戶若沒時間查看匯率變動，可登入該行網路銀行／行動銀行APP善用「匯率到價通知」功能，設定多組外幣指定匯率，不必時刻盯盤，就可隨時掌握外匯市場變化，輕鬆換到理想的匯價。

更多相關詳細資訊可至台中官網https://www.tcbbank.com.tw/event/ebank/usdexchange 查詢 。