地震保險基金攜手第一產險 端午集氣熱血響應

隨著疫情持續影響，面對這些突然而來的生活改變，在落實防疫之餘，也要放鬆心情正常生活。近期國內各地屢傳疫情，造成民眾捐血意願降低，惟各地醫療需求用血仍持續吃緊，導致各單位的捐血計畫被迫暫停，連帶造成各地血液庫存量拉警報。住宅地震保險基金與第一產險特別選在端午節，假桃園捐血站及桃園南門捐血室舉辦「端午集氣熱血響應」捐血活動，希望民眾在端午節這個日子裡，除享用美味的粽子外，別忘了熱血支持公益捐血活動，期能提升血液量能，抒解血庫短缺。

第一產險每年均積極發揮影響力鼓勵員工參與社會公益活動，同仁總能合心齊力熱心付出，例如募集物資與急難救助金或提供有薪志工假，鼓勵同仁參與各種不同社會團體的志工活動，以行動及愛心來反饋社會。今年度適逢住宅地震保險建制20周年紀念，地震保險基金與第一產險訂於6月3日假桃園舉辦「端午集氣熱血響應」捐血活動，現場將贈送熱情的捐血者第一有禮之愛盲庇護工場穀物提袋禮盒及星巴克飲料兌換券，活動當日地震保險基金與第一產險志工隊也會在場協助民眾瞭解有關住宅地震保險及各項產險業務，民眾可以把握機會諮詢。

在安全的防疫下，將逐步恢復正常生活， 民眾於享受休假時光的同時，仍需落實戴口罩與勤洗手等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持適當的社交距離。住宅地震保險基金與第一產險共同呼籲，希望有更多人投入定期捐血，讓血庫能有充足的安全存量，以備不時之需。

此外，若想在日常生活各面向得到完善保障，第一產險建議民眾於網路投保將是安全又快速的選項，過程僅需5至10分鐘，在手機上點選即可輕鬆完成並享專屬優惠，第一產險網站目前推出「虎哩新幸福」、「粽夏好運 勇奪第一」抽獎活動，加入新會員及首次投保還可獲贈電子禮券，更多相關訊息可至第一產險官網查詢。