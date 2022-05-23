桃市攜手新纖(1409)打造青創智慧園區

迎向智慧製造的工業大趨勢，桃園市政府與財政部國有財產署合作，以原榮民化工廠閒置國有土地，採設定地上權招商開發案，引進新光合纖投資開發，共同打造「幼獅青年創業村暨智慧園區」，於今(23)日在桃園市政府舉辦簽約記者會。

桃園市長鄭文燦、經發局長郭裕信、市議員李家興、鄭淑方共同見證簽約儀式。

桃園市政府表示，近年來受到中美貿易戰、台商回流的影響，桃園產業用地供給不足，因此桃園市府與國產署合作，以原榮民化工廠閒置國有土地，積極招商，將閒置土地釋出。「幼獅青創村暨智慧製造園區」佔地面積11.4公頃，設定50年地上權，新光合纖預計投入資金超過45億元，預期將在5年內完成幼獅青年創業村的興建及營運、8年內完成全區土地開發，預估創造1,500人就業機會。本案基地鄰近楊梅幼獅工業區及幼獅交流道，產業群聚且交通便捷，適合提供智慧產業園區開發使用，將整合智慧製造應用的創意發想、研發設計、試作、量產等階段任務，以「智慧製造」及「健全青創生態系」概念為基礎，並依循「智慧、生態、創新、幸福」的主軸，發展成為新型態的綠色生產園區，其中青年創業村將獨立設置3,000坪以上之青創空間，提供營運辦公室、測試實驗室、共同工作空間、試作工作坊等設施，作為新創交流樞紐及青年IPO中心。

園區開發案是由桃園市政府經發局與新纖的專案公司簽訂投資開發契約，國有財產署北區分署與該公司簽訂設定地上權契約，在契約期間，權利金9.5億元，以及地租至少收取5,000萬元，此次簽約儀式由桃園市長鄭文燦、國有財產署署長曾國基、新光合纖公司董事長吳東昇等三方共同見證及簽署。