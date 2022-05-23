玉山推出「ESG永續家園」轉型平台

首創「碳排計算機」，協助顧客掌握自身碳排量進而訂定減碳目標

玉山銀行推動永續金融不遺餘力，將永續金融結合科技，積極協助顧客邁向永續發展。自5月19日起，永續轉型平台「ESG永續家園」於玉山銀行官網上線，提供企業顧客永續轉型相關工具、知識以及資源，內容包括：碳排計算機、永續學院、永續金融商品，其中碳排計算機更為全台金融業首創。此外，導入內部授信碳定價，透過分析授信部位及企業所屬產業計算隱含碳成本，將顧客碳排納入授信考量，與顧客一同訂定減碳計畫，攜手企業共同邁向淨零家園。

玉山銀行董事長黃男州表示，中小企業是台灣經濟成長的重要推手，面對國際ESG趨勢的壓力，玉山致力於協助顧客永續發展，成為企業的靠山。為了協助顧客掌握自身碳排量進而訂定減碳目標，玉山提供簡易的碳排計算機工具，導入碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）的財務碳排放量計算方法學，依產業碳排係數推估企業碳排，企業僅需輸入公司統一編號，簡易的操作步驟即可查詢企業推估碳排量，更可進行同產業碳排放排名比較，作為企業未來訂定減碳目標與規劃減碳行動的依據，適合尚未進行碳盤查的企業掌握減碳路徑輪廓。

玉山導入內部授信碳定價機制，將授信業務與內部碳定價結合，參考各國碳交易市場訂定積極且符合國際趨勢的價格，依企業顧客碳排量計算出隱含碳成本，納入內部授信評估流程，除了將碳排放量反映於成本外，也能進一步分析企業的碳排強度，鼓勵顧客低碳轉型，提供顧客具體轉型的方案跟金融支持，讓企業能有方向、有方法地進行脫碳，攜手顧客達成淨零排放共榮願景。

玉山金控長期將永續經營思維融入企業發展策略，包括在2019年發表全世界首創的「識別卡產品類別規則（PCR）」，推動全系列信用卡為「零碳信用卡」，今年更成為台灣首家、亞洲第二家完成國際SBT科學減碳目標審查的金融業，並逐步設立中長期目標，包括2027年前國內自有大樓全面改建成綠建築、2030年前國內據點100%使用再生能源，透過有計畫、有系統、有紀律的行動，朝2050年升溫控制在1.5度C目標邁進，此外玉山更攜手志同道合的企業夥伴共同推動ESG永續倡議行動，從企業自身出發，發揮更大的影響力，讓更多企業可以透過環境、社會、公司治理各面向的實踐，一同帶動產業與社會永續發展，建構生生不息的永續金融生態圈。