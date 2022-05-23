美女RFP梁卉庭 助家族資產超前部署

同時持有美國註冊財務策劃師(RFP)及中國理財規劃師(CCFP)雙執照的「香港商三鑫控股有限公司」董事主席梁卉庭，長期專注服務於全球高端資產家族辦公室的規劃並提供長年專業的實務經驗及策劃執行頂級資源整合。

梁卉庭綜觀全世界在2020-2022這二年經歷了無數不定的變數，從未知到變異不可控的疫情，因應疫情而轉型的經濟型態、升息效應、通膨壓力及烏俄戰爭的持續負影響……等世事完全無從預知的不安與無力感，而資產如何在其中守穩？尤其是除了資產的保全、保值外，還要有實際現金流的收益，去抗衡不得不面對的產業型態更迭、收入改變，甚至是完全停滯不前的經濟狀態，那麼該怎麼做呢？

當台積電從685元到如今的 505元，日元美元匯率貶值超過130，台股在一片看好可以守穩18000往2萬點攻，卻事與願違，顯示的是全球經濟投資市場的風險波動，如果今天本來就是一筆規劃在投資市場運作的資金，那在所難免要面對市場的風控調節與震盪反應，但若不是一筆可以允許或甘願承受些投資風險的資金或資產，那麼就應當謹慎考慮，選擇一些足以跳脫這些市場波動風險的地方去。

梁卉庭表示收藏級紅酒及威士忌規劃一直都是高額資產配置的標配，她獨特具備的隱形資產與傳承的功能，合法合規的稅務，同時又與投資市場屬性隔絕，特有的買家結構讓需求持續增加，也同步帶動收益表現。客製化的架構，可以因應每個資產決策者想要達成的動機目的。而歷經多年的長榮集團爭奪戰，王子派一舉反攻拿下主要股權與董事長任命，即使創辦人張榮發生前已經備妥意屬的遺囑也已經做好相關資產配置，卻仍難逃各房派系爭奪大業的窘境！台塑集團亦是。

今天爭的是集團的主導權或是大宗的遺產標的，是否在事前就可以做好完善的安排，有什麼規劃讓資產可以倍增變大，足夠與平等，無得爭議，各房適得其所，各司其職，同心合一將家族資產持守並得以永續傳承，是資產決策者必要考量並從長規劃的嚴肅課題。

不論今天家族成員因時代更新觀念而多元化，抑或是業大而家大的多房多派，明媒或未正娶，責任與相關義務都是資產決策者要同步考量的情況。

世事難料，在多變的大環境與人心之下，資產決策者能夠選擇跳脫這些變數的安排，為家族資產完成超前部署，建造方倉避難所，在混亂的世局中持守辛勞所得的產業得以保全、保值且穩定收益，為自己為下一代穩定所建立的事業與生活。

未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障