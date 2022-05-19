判斷台股進出訊號 凱基期貨智能交易助驗證

受到美國聯準會升息的影響，全球市場出現大幅度震盪，亦加重台股修正力道，「如何找出進入市場的最佳時機」成為近期投資人的煩惱。凱基期貨表示，目前投資難度相對複雜，建議投資人可使用凱基期貨智能交易平台MultiCharts，透過智能回測功能來驗證投資策略，找出可以輔助判斷進出場的訊號，增加投資勝率。

凱基期貨指出，今年外資資金大舉回流美國，台幣匯率呈現較大幅度貶值，從3月初至4月底貶值近5%，近期投資人擬定市場進出策略時，匯率變化成為重要指標；投資人可將台幣匯率資料導入凱基期貨智能交易平台MultiCharts，即可輕鬆檢視台幣持續貶值時，是否牽動影響台指期變動及後續行情。

假設當台幣貶值時台指期應偏空操作，以台幣五日線走勢透過MultiCharts進行策略驗證，凱基期貨表示，可觀察出三月起台幣匯率貶值幅度增強，讓台指期表現同步受到壓抑；近期全球開始升息、縮表，台幣走弱及台指期持續修正，該策略的避險交易報酬率創高，又能再次顯示觀察匯率的重要性，並驗證出以台幣走勢做為判斷台股多空，是近期一個相對好的參考指標，但也要注意後續台指期跟台幣的關係是否出現變化。

凱基期貨落實「以客戶為中心」的核心價值，領先業界推出最新版本智能交易平台MultiCharts，幫助投資人可匯入各項金融數據做為操作策略，如散戶指標(小台指散戶多空比)、P/C ratio(選擇權賣權買權比)…等，透過其強大的回測演算能力，來進行投資策略驗證，減少因情緒帶來的決策失誤，幫助客戶用更輕鬆的方法規劃投資策略。