達航(4577)舉辦上櫃前線上業績發表會

達航科技(4577) 已獲櫃買中心核准，最快將於今年六月掛牌上櫃，因應疫情嚴峻，於今(17)日舉辦上櫃前線上業績發表會。

達航科技董事長翁榮隨於業績發表會介紹公司現況。

達航科技據點涵蓋台中、上海、日本、韓國等，能提供在地化服務與需求，財務穩健已獲准上櫃，推薦證券商為康和綜合證券、台新綜合證券及兆豐證券，申請時資本額4.3億元，2021年合併營收為12.45億元，稅後淨利7,263萬元，EPS2.12元，今(2022)年1-4月營收5億7,491萬1,000元，較去年同期3億9,543萬4,000元大幅成長45.39%，表現突出。

達航以「VELA」為自創品牌，自行研發對應PCB產業需求的零組件、耗材、高精度雷射鑽孔設備、機械鑽孔與成型設備等，獨步開發出最高轉速高達38萬轉主軸，對比同級距產品其扭力更大幅提升，可滿足各大設備製造商對高轉速主軸需求，成為備受PCB業界倚重的專業精密設備廠。

達航科技競爭優勢為能掌握市場脈動進行產品精準研發與服務整合，其自創品牌「VELA UV雷射加工機」與美國雷射發振器廠商「Coherent」共同合作，除搭載355nm波長的UV奈秒雷射，並計畫推出皮秒雷射(Picosecond Laser) 與飛秒雷射(Femtosecond Laser)，滿足微鑽孔、成型切割等多種精密加工應用需求，除投入PCB電路板製造領域，更跨足半導體封裝、被動元件等廣域製程之加工範疇。

達航科技從銷售尖端日系產品到發展自有核心技術，並自創品牌「Vela」，以累積超過30多年製程管理經驗與獨家技術支援體系，協助客戶製程能力大幅升級，提供全方位客製化服務，優化客戶產線製程，提升客戶產能稼動與良率，技術走在業界先端，立足於PCB/LCD/SMT/半導體等產業，伴隨5G、電動車、自駕車、智慧化應用、雲端運算的趨勢下營運可期。

市場分析，隨物聯網、智慧型手機、5G、電動車..等應用日廣，電路板也跟著水漲船高，達航科技擁有以研發為核心之競爭能力並專注於雷射應用、機鑽事業等，能提供多樣化加工與客製化服務，同時已網羅機械設計、光電組裝及自動化控制等專業人才，能確保設備之高精密性、高精準、高穩定及高效能，憑藉自主研發能力生產的雷射鑽孔機設備，及自主雷射光源整合技術，可提供各式高密度、多層型與微型等規格的載板製程需求，技術涵蓋IC載板、半導體wafer、5G、車用板、Mini LED、智慧型手機、iPAD、筆記型電腦、CPU、GPU、穿戴式產品等製程，隨台灣躍升為全球最大載板生產國，達航掌握在地優勢，營運可望順勢走揚!