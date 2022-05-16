霸菱：亞洲股票在波動的市場中尋找機會

霸菱亞洲(不含中國)股票團隊主管林素亥、香港中國股票團隊主管方偉昌，在此次訪談中，將探討亞洲股票的重要主題，包括中國大陸加強監管及實施局部封鎖，以及供應鏈中斷及通膨上升。

Q1：中國股市逐步跌至自 2020 年以來的最低水平。是什麼原因造成的？何 時能觸底反彈？

目前，多項因素推動中國股市的表現。首先，中國政府加強對課外輔導及網路遊戲的監管、懲罰電子商務的壟斷行為，以及地產業的去槓桿化，抑制了中國經濟及國內消費。其次，今年以來，中國多地出現疫情反撲，在「零容忍」政策下，中國採取嚴格的封鎖措施，這對中國內需消費及製造活動造成進一步衝擊。與此同時，俄烏戰爭持續，讓本已脆弱的全球供應鏈面臨的挑戰加劇，為疫情過後的復甦添加了更多不明朗因素。

過去12個月，中國股市受到眾多不利因素的影響。有鑑於此，霸菱認為市場已消化了大部份下檔風險及悲觀情緒。事實上，中國股市目前的評價具吸引力，因為中國的中長期結構性增長理由並未改變。疫情可能於未來幾個月舒緩，加上政府預計將推出進一步的支持政策，中國今年下半年經濟增長應會回升。短期內，總經環境及消費壓力或會導致企業盈餘下修，但一旦市場認同這種形勢即將結束，投資情緒就可能反彈。

Q2：中國大陸已承諾支持地產業，地產股已自3月的低點大幅回升。中國地產業的低谷是否已經過去？

目前的市場共識表明，中國對地產業的監管打擊已基本結束，可能即將推出寬鬆措施。事實上，近兩個月來，已有幾十個城市推出寬鬆措施，以支持當地需求，例如減少購房限制、降低首付比例等。此外，政府亦要求銀行維持對開發商的貸款，並尋求透過債務重組及其他資金支持來幫助陷入困境的開發商。

不過，地產業仍需一段時間方能消除困境。目前，地產業的寬鬆政策仍集中於需求疲弱的二三線城市。要實現基本復甦，還需要大幅放寬一二線城市的相關政策。因疫情的封鎖亦影響了一些主要城市的銷售及新項目，短期內私人開發商的償債負擔仍然較重。最終，地產業能否全面復甦，將視乎中國政府的防疫措施、大幅放寬一二線城市的有關政策，以及部份面臨較大困境的大型開發商之債務重組取得進展。

Q3：全球各地與半導體有關聯的公司似乎均面臨較大壓力，特別是東亞的一些主要企業。對半導體業有何看法？

中國的封鎖措施加劇了供應鏈瓶頸及物流中斷，導致電子及半導體公司遭受重挫。這些問題可能會持續存在，並在短期內令半導體業受壓。然而，相較對經濟更為敏感的產業，半導體供應鏈的情況實際上可能略好一些。例如，並無緊急訂單或大單被取消。經歷了2020年及2021年的疫情，亞洲的半導體公司已掌握到如何更有效地調整庫存，以應對供應衝擊。

亞洲擁有領先半導體技術的企業很可能挺過此次危機，並且從長遠來看，正如過往一樣，這些挑戰會讓部分企業變得更加強大。事實上，目前有很多長遠需求驅動、為半導體業提供支持，包括對更多、更快數據消費的強勁需求，以及對個人智慧型手機、智慧家居及智慧汽車數位連接的強勁需求。

Q4：展望未來，亞洲市場面臨的風險為何？

未來的風險包括：聯準會過於鷹派的緊縮政策可能導致經濟衰退，美元升值亦可能令亞洲股市受壓、歐盟的能源危機、美國的政策收緊以及中國經濟疲弱，亦可能導致台灣及韓國等出口型經濟體的外部需求疲弱。

與此同時，俄烏戰爭帶來的地緣政治風險猶存，值得高度關注。雖然現階段無法量化戰爭的長遠影響，但情況有可能先升級再好轉，導致未來市場進一步波動。

Q5：目前亞洲市場上有哪些具吸引力的機會？

東協地區有不錯的機會，東協的商品出口國(如印尼及馬來西亞)能夠透過補貼來緩解通膨壓力。與此同時，多個東協經濟體繼續重啟經濟，因此不像其他地區那樣面臨緊俏的勞工市場，都是值得關注的機會。