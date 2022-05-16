亞洲最大NFT藝術ARTAVERSE展6月3日中環海濱登場

全亞洲最大型之一的戶外 NFT x 本地藝術展覽「ARTAVERSE」將於 6 月 3 至 12 日於中環海濱活動空間首度盛大展開佔地逾 150,000 平方呎的戶外展覽，由 Mastercard 冠名贊助的首屆「ARTAVERSE」廣受業界支持。



逾百個合作單位包括香港領先的流動通訊服務營辦商 3 香港、智慧手機和平板設備遊戲開發商 AnimocaBrands（策略及演講夥伴）、台灣大熱 NFT 項目《Alpacadabraz 羊駝》、ClubFanX x 知名藝術家夏永康先生（Wing Shya）、亞洲最大的 NFT 收藏家 CoinUnited.io、Fotometa by Fotomax、藝穗會（Hong Kong Fringe Club）、亞洲領先 Web 3.0 創投企業 L2 Capital、2022 冬奥會開幕式視效導演柳迪、Metacade by PONG Group、大會推薦錢包 MetaMask、MOVE Network、由知名女創業家 Anina Ho 所創立的大會指定 marketplace 的 Qponbay、香港本地科技公司 RAZE、亞洲大型 NFT Fi 平台 SOLARR、Sound Department、UCOLLEX、著名 NFT 潮流藝術家 XY 聶曉宇、9Gag、以及多位知名流行音樂表演單位等，將帶來多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演。

全亞洲最大型之一的戶外 NFT x 本地藝術展覽「ARTAVERSE」即將於 2022 年 6 月 3 至 12 日選址中環海濱活動空間首度盛大展開佔地逾 150,000 平方呎的戶外展覽。ARTAVERSE/提供

作為首屆舉行「ARTAVERSE」，團隊耗資達八位數字打造成為集數位藝術、區塊鏈科技、擴增實境、虛擬實境及本地藝術於一身的戶外藝術社區，匯聚本地當代數位藝術家及藝術科技產業先驅，引領市民大眾走進虛擬與現實交融的 Web 3.0 藝術宇宙，親身經歷浸沉式嶄新體驗。與此同時，活動更邀請到全球首位推出華語音樂 NFT 藝術家陳奐仁擔任「ARTAVERSE」專家顧問及藝術科技大使。

「ARTAVERSE」主辦單位之一的彩正娛樂行政總裁黃熙仁表示：「隨著 Web 3.0 藝術宇宙的迅速擴展，『ARTAVERSE』作爲亞洲最具規模的 NFT 藝術展覽之一，期望藉著自己過去於上市公司及投資公司的管理經驗，配合耀榮文化過去多年的演藝娛樂製作經驗，打造一個致力推動亞洲藝術科技發展的平台，銳意孕育及催化本地以至整個亞洲具潛質的新生代潮流文化愛好者投身藝術科技產業。」

耀榮文化首席營銷及「ARTAVERSE」合伙人張永達指出「香港作為國際創新科技中心，我們冀能藉著香港的四通八達的優勢，透過『ARTAVERSE』這個平台作為與國際藝術科技市場接軌的橋梁，匯聚全球各地不同領域的技術專家，助力推動亞洲以至全球區塊鏈技術得以普及化，為藝術家提供更多作品發表的渠道，同時為保護藝術作品版權提供了新思路，保障數碼藝術創作者的權益，為未來元宇宙發展奠下顛覆性的基礎，進一步拓展數碼藝術文化產業的持續發展。」

大龍鳳亞洲策展人崔瑜表示「活動非常具挑戰性，除了將藝術科技以實體方式呈現於大眾眼前，並以浸沉式體驗讓大家體驗到形形色色的數碼藝術展品，更重要的是將這些嶄新的藝術科技透過深入淺出的方式教育廣大市民，從而推展藝術科技更為普及化，希望『ARTAVERSE』能發展成為每年一度的業界盛事，帶來更多嶄新的藝術科技及推動本地藝術發展。」



關於「ARTAVERSE」

「ARTAVERSE」團隊由彩正娛樂、耀榮文化及大龍鳳亞洲於 2022 年攜手成立，並於 2022 年 6

月選址佔地逾 150,000 平方呎的中環海濱活動空間舉辦首屆最全亞洲首個最大型戶外 NFT x 本

地藝術展覽—「ARTAVERSE」，活動由 Mastercard 冠名贊助，並獲得逾 100 個合作單位大力支

持，將展覽打造成集數位藝術、區塊鏈科技、擴增實境、虛擬實境及本地藝術於一身的戶

外藝術社區，讓本地當代及數位藝術家與新世代收藏家及藝術愛好者聚首一堂，推動香港本地

以至整個亞洲 Web 3.0 藝術宇宙普及化，引領大眾邁入數碼藝術新時代。



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