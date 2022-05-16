BingX交易所迎四週年慶　持續深化全球社群影響力

BingX宣布今年 5月20日成立 4 週年，作為全球領先的社交交易平台，BingX致力於成為一個透明、開放且公平的交易平台，自2018年以來用戶已超過 10倍成長，在2021年整年用戶更增長達850%。目前BingX已獲得歐盟、美國、加拿大及大洋洲的4張監管牌照，BingX為全球超過100個國家和地區提供安全可信、交易便捷的數位資產交易服務及全然開放的社交交易網路金融。



四年來，BingX團隊已發展成擁有各領域專家的全球多元化團隊，目前全球註冊用戶已超過二百萬，位列CoinMarketCap衍生品交易所排行榜前10名，同時也榮獲「重要新興交易所」及「最佳加密交易所」等獎項；目前已躋身成為全球龍頭加密貨幣交易所之一，也是全球第一間加密貨幣社群交易平台。

BingX 4週年活動火熱上線 ，現貨瓜分35000 USDT。 BingX/提供

0事故全方位保障交易安全 BingX交易所創下錢包零盜失歷史



四年來BingX 經歷數次市場極端行情考驗，期間無任何資安盜竊事故，創下錢包零盜失歷史，BingX 一直將平台資訊安全與用戶隱私為守則，持續投入大量人力及技術守護用戶資產安全，憑藉全球領先技術及扎實頂尖安全的技術實力，展現完善更健全的「０事故」，持續優化及完善更健全的交易安全風控體系。



BingX交易所生態安全與交易環境同時發力，不斷補全產品體系，打造多元化的產品體系，目前在現貨交易中已上線超過300個幣種，合約標的超100個，精選主流加密貨幣資產，全方位滿足用戶的需求。BingX也是首個將高階交易員與普通用戶連結的交易平台，超過3000名全球頂級專業交易員入駐，不斷優化跟單系統及用戶體驗、深耕社群口碑行銷策略以及合法合規運營的規劃，致力成為全球第一首選的跟單交易網路，為用戶提供極致的產品服務。

BingX交易所迎來四週年慶，持續深化全球社群影響力。BingX/提供

BingX 狂歡4週年盛典，超過 200,000 USDT價值獎勵，贏取限量NFT

為歡慶BingX四週年，BingX 將於5/14-6/17舉辦為期一個月的活動，包含「天天簽到贏取獎勵」、「驚喜盲盒贏取限量NFT」「新老用戶專屬禮遇共享USDT返現券」、「收益排行大獎」、「人氣交易錦標賽」、「問卷建議回饋贈USD」等一系列的活動，超過 200,000 USDT價值獎勵。



活動時間：5.16-6.16 (UTC+8)

更多活動詳情參考官方活動頁：https://bingx.com/zh-hk/act/anniversary官方網站

https://bingx.com/zh-hk/

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