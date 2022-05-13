新光人壽落實ESG永續經營 光速保e指搞定

新冠肺炎疫情持續升溫，民眾對於「零接觸」的需求與日俱增，也帶動遠距投保新趨勢。新光金控（2888）子公司新光人壽持續精進保險數位服務，日前已獲金管會核准正式開辦遠距投保服務「光速保」，客戶不必下載視訊軟體，只要透過簡訊進行身分認證(MID），以電子簽章簽署要保文件，輕鬆簡便e指搞定。全程無紙化資料不落地，讓客戶享有投保快速便利、免接觸的服務體驗，減少雙方染疫風險，在疫情期間提供客戶最優質的金融保險服務體驗。

新光人壽表示，業務員將透過行動e投保產製同意書及要保文件，並發送簡訊請客戶進行身分認證，客戶收到簡訊後進行身分認證、同意以電子簽章簽署文件後，即可啟動視訊錄音錄影，並針對同意書及要保文件逐一以「電子簽章」簽署，比以往的電子簽名更為便利。視訊錄影檔及電子要保書都會自動加密回傳至公司主機，客戶無須再將投保文件正本寄回保險公司，全程「零接觸、零紙本、零時差」資料不落地，符合國際綠色金融2.0及ESG趨勢。此外，保戶使用遠距投保，免下載任何軟體且任一行動裝置皆可使用（不限IOS或安卓系統） ，真正落實公平待客服務原則。

「光速保」於去年獲金管會保險局核准試辦，試辦期間已有約一萬名客戶投保，根據統計，「光速保」保戶年齡20~39歲之間占比達5成以上，頗受年輕族群青睞，但60歲以上客戶也有近一成，也有70歲以上客戶使用，顯示「光速保」操作介面友善，較為年長者也能順利操作，享受隨時隨處的保險服務。新光人壽表示，遠距投保讓客戶在疫情肆虐的環境中仍能安全完成投保，並在短短10至15分鐘內快速補足保障缺口，真正達到「零接觸」、「零紙本」、「零時差」的數位服務。

新光人壽秉持「光無所不在，心與你同在」的品牌精神，長期落實ESG（環境、社會、治理）及實踐公平待客服務，推廣綠色壽險的同時，也向客戶傳遞行動環境永續理念。未來，新光人壽將持續推動普惠金融，以數位科技打造兼具公平、便捷且有特色的保險體驗服務。