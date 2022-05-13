賣股當拿到錢 凱基證券「T+0變現」上路

凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，為幫助投資人的資金運用更靈活，配合金管會正式開放「應收在途交割款」債權納入不限用途款項借貸擔保品範圍，即「賣股當日（T+0）即可變現」的業務。投資人賣出有價證券後，只要當天申請「T+0借款」經核准，將由現行2個營業日後才能收到的賣股款項，縮短為最快在當日就將款項撥入投資人戶頭，凱基證券同時宣布推出三大特色服務，幫助投資人資金周轉需求。

凱基證券「T+0借款」服務，會將當日帳戶內應付款項扣除當日賣股所得，結餘為正數即為實際能夠出借的金額，最高上限不能超過賣股金額，例如投資人當日帳戶內應付款項為8萬元，當日賣股所得為10萬元，即可借出2萬元款項。凱基證券為落實「以客戶為中心」的核心價值，更推出「T+0借款」最低出借金額無設限，有別於其他券商需設定最低融通金額，降低門檻方便投資人申請資金借款。

此外，凱基證券率先推出「T+0借款」盤中、盤後均可申請，也就是投資人若有資金周轉需求，不用苦等至台股收盤後，於台股盤中交易時間即可申請「T+0借款」，並於完成作業流程後提早拿到借款金額。凱基證券「T+0借款」透過線上或臨櫃申請都可輕鬆完成借款，增加資金調度的即時性和便利性，更可滿足投資人靈活調整資產的需求。

凱基證券表示，目前市場投資人已習慣「T+2」股票交割制度，「T+0」新制度仍需推廣及培養，但投資人只需支付少許的利息費用，就可以提早2天取得股款，對於急需資金周轉的投資人來說，多了許多彈性，隨著客戶了解程度提高，相關需求預期將逐步發酵，如此一來也有機會更加活絡整體股市交易。