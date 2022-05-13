數位手工具需求增　數泓科技營運可期

展現台灣第一家數位手工具專業製造廠研發實力 多項產品獲得市場肯定

由工研院機械所技術團隊與11家手工具業者合資成立的台灣第一家數位手工具專業製造廠-數泓科技，5月12日舉行111年度股東常會。該公司去年受惠全球疫情解封，景氣回溫，以及最新開發多項產品獲得市場肯定，2021年繳出亮麗的成績單，不僅營收創下成立以來的歷史新高，達到4.44億元，獲利也較2020年大幅成長47%，達到9627.8萬元。

法人認為，數泓科技這幾年在全球數位手工具市場已紮穩馬步，營收獲利皆穩健成長，不但和國際大廠建立密不可分的合作關係，更以自有品牌「Eclatorq」成功進軍內外銷市場，未來將有令人驚豔的表現。

數泓科技是在2006年，由工研院機械所技術團隊，與11家手工具業者合資成立的台灣第一家數位手工具專業公司，結合了高科技與傳統手工具生產技術，目前已有多款數位手工具產品在全球量產上市。

數泓科技最早開發的產品是數位扭力扳手。數位扭力扳手雖然價格較高，但主要是供作業較嚴謹，且對於螺栓聯結上有較高要求的產業，像是航太、汽車、橋樑、機械等行業，也因為數位扭力扳手的存在，提高了各種產品在組裝及維修時的可靠性、緊密性。

各界看好數泓科技未來的發展性，主要是該公司具備完備的機電整合能力與嚴格的品質控管，深獲客戶信賴。該公司目前的研發團隊中，大專學歷以上占100%，碩士學歷以上佔比達33.33%，而且主要幹部在各負責研發領域皆擁有10年以上之經歷，不論是機械系統設計、軟體開發或是軟硬體整合，都具備堅強研發實力。

而且，數泓科技在多年的努力經營下，已擁有健全的客户及多樣化產品組合。數泓科技目前以專業代工為主，自有品牌為輔，主要客戶多為世界知名廠商，且客戶群超過700家，客戶銷售比重平均且產品種類多，不至於因為產業變動、單一產品需求變化或客户狀況造成供需的不穩定，而影響企業之經營。

數泓科技董事會成員合影。圖／黃俊榮攝

根據 Reportlinker.com 發布的全球手工具產業研究報告指出，2020年全球非動力手工具市場規模達207億美元，2020-2027之年複合成長率為4%，預估2027年市場規模將可達到272億美元，未來全球手工具和配件市場將呈現穩定成長趨勢，法人預估，數泓科技將搭這班成長列車，隨著市場需求逐步擴大，營運將逐年成長。