電源管理晶片IC設計公司　來頡(6799)今日上市掛牌

電源管理IC設計公司-來頡科技股份有限公司(以下簡稱來頡，股票代號6791)於今日掛牌上市；來頡2019~2021年度之合併營業收入分別為4.01億元、6.36億元及10.55億元，2022年第一季之合併營收為3.19億元，較去年同期成長36.47%；稅後淨利及每股盈餘分別為87,151千元及2.37元，稅後純益較去年同期成長64.67%。來頡營運規模日益成長，產品已獲國際網通大廠納入參考設計方案，伴隨終端應用產業趨勢發展明確，來頡業績可望隨此趨勢持續成長。

來頡上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，競拍得標加權平均價格146.23元，約為競拍底價118.80元的1.23倍；此外，公開申購價為139元，總計吸引超過萬人參與申購，申購過程中凍結逾98億元之資金而中籤率僅1.43%，顯示市場反應熱烈。

來頡產品主要應用領域包括Wi-Fi網路通訊及USB Type-C等資通訊類產品，以及SSD固態硬碟等3C消費性產品。近年來由於疫情所引發之世界各國實施封城、居家上班、遠距離教學等，使網路通訊產品的需求日益提升，再加上新世代Wi-Fi規格之連線速度高、低延遲等優點，使Wi-Fi網路通訊產品產生產品汰換朝，相關終端應用市場需求大幅增加，讓來頡科技近三年的營收及獲利的成長均有亮眼的表現。美國政府已於去年底通過「寬頻大基建計畫」，將斥資650億美元推動光纖寬頻、5G無限固網等領域進行部屬，以擴大美國本土的寬頻網路覆蓋率，而由於5G網路於室內穿透力不足，須另外透過Wi-Fi設備支援室內的網路連線，故隨著美國基建計畫佈建，Wi-Fi網路通訊產品的市場需求也將增加；另外近期各國際科技大廠加速USB進入市場的世代交替速度，並全力拉抬Type-C在電子產品市場的滲透率，USB Type-C接口不僅在技術效能有所精進，而且於應用面的推展也頗具斬獲，已遍及配件、小型快速充電接頭、電源配接器、無線充電集線器等產品；而在SSD成本不再居於劣勢的情況下，大量刺激需求出籠，加快SSD之導入並壓縮傳統硬碟(HDD)的生存空間，再加上全球疫情所帶動的宅經濟效應，SSD於筆電市場之滲透率持續提升，來頡產品之終端應用產業發展趨勢明確，將能挹注來頡營收成長動能。

來頡網路通訊產品通過國際主要網通大廠驗證，成功打入國際主要網通大廠之參考設計平台，並從多家國際知名電源管理IC設計公司的競爭中脫穎而出，取得優先供應商資格，由於產品納入主晶片參考設計須經過長時間的認證及測試，故電源管理晶片一經網通主晶片廠採用則不會輕易遭到更換。在來頡電源管理晶片納入網通主晶片廠的參考設計下，能夠提升公司產品的知名度，且客戶向來頡採購電源管理晶片的意願大增，有助於來頡維持業績成長穩定性。