疫情拉警報 稅季近九成民眾傾向採無接觸申報

本土疫情迅速攀升，財政部考量疫情而衝擊市場經濟，今年 2022 年綜所稅申報截止日仍同去年延後至6 月 30 日。隨即，政府亦頒布受疫情影響而繳稅困難者，則可向稅捐稽徵機關申請三種對應措施：不限繳稅金額、延期最長 1 年、分期最長 3 年。 科技日新月異，政府也提供相當多元申報方式，近九成民眾將利用網路申報所得稅，除了節省時間更達充分防疫的目的。

Money101 公關張書敏提醒，國內疫情漸走向與病毒共存，消費盡量採用無現金支付方式，將大幅降低病毒傳染源及染疫風險，建議民眾於稅季應多利用網路申報及繳納，落實防疫新生活。此外，若受疫情影響現金流運用，除了留意政府稅季紓困政策外，亦可參考各家銀行於稅季提供信貸優惠，減緩民眾燃眉之急。

手機申報綜所稅對比去年，民眾意願上升近六成

根據今年 Money101 所發布綜所稅申報及繳納偏好調查顯示：線上網頁申報系統 (49.6 %) 與去年市調(38 %) 相比高出三成、手機申報 (37 %) 對比去年 2021 年數據 (23 %) 民眾使用意願上升近六成，其次為臨櫃人工申報 (13.3 %)。市調顯示越來越多民眾更能接受科技輔助，妥善利用線上報稅服務，降低染疫風險。

多元化繳稅方式 行動支付在中高年齡層掀起熱潮

民眾除了向政府申請延緩繳稅外，亦可考慮信用卡分期優惠與繳稅回饋來減輕負擔，根據近期Money101 針對消費者所得稅申報及繳稅偏好顯示，高達 42.7% 民眾偏好信用卡繳稅，其次為行動支付 （16.7%)、臨櫃辦理 （16.2%）、 ATM 轉帳 （13.5%）、帳戶扣款 (10.6%)；而選擇信用卡繳稅最大主因不外乎是有額外回饋 (57.4%)，其次則因個人習慣使用信用卡 (17.9%)、減少接觸機會(12.3%)、可以分期付款 (12.2%)。另外，疫情掀起行動支付熱潮，卻在此次市調中，行動支付僅佔16.7％ 與去年數據 (25%) 相比反而減少 8.3 個百分點，經交叉比對顯示，原預估 30 歲以下的年輕世代使用行動支付比例將高於其他年齡層，數據顯示集中於 46-50 歲族群，比其他年齡層更勇於嘗試新穎的行動支付工具。

消費者偏好何種繳稅方式 年齡分佈比。圖/Money101

疫情促升金融服務嵌入消費者生活圈

Money101 公關張書敏表示，疫情帶動非現金支付需求，相當看好信用卡支付場景的發展，觀察消費者對於申辦信用卡首刷禮的需求，從消費者剛性需求切入，致力與電商夥伴共同推動「 Money101 新戶禮秘笈 」結合電商選購，自選新戶滿額禮，提供消費者更多元彈性的禮品選擇，此新服務的推展將擴增、並延伸消費者申辦信用卡的體驗，把選擇權回放給消費者，創造消費者與金融機構、電商夥伴三方最大互惠共贏。