信義區《南村有光》101夜間最佳打卡景點

由臺北市政府、南山人壽長期支持的全台最美之《LIGHT UP 南村有光》光雕秀，5月11日起每晚夜間七點起於臺北市信義區四四南村登場，由金曲獎視覺設計台灣藝術家陳青琳打造，以「映憶－映照的童年回憶」為作品主題，將復古電玩紅白機躍上眷村牆面，加上動畫搭配80年代遊戲音樂，呈現都會夜晚光影魅力。面對與疫情共存時刻，出走信義區進入四四南村中央廣場欣賞最美光雕秀，不僅是今夏最佳戶外藝術享受，更是101夜間最佳打卡景點。

自今年2月啟動的《LIGHT UP 南村有光》，是全台唯一長達三年的投影藝術計畫，5月登場的第二檔藝術家陳青琳，不僅擔任金曲獎視覺設計，更操刀過五月天、蘇打綠、田馥甄、林宥嘉等藝人演唱會視覺作品。陳青琳將與爺爺互動玩遊戲的回憶創作成「映憶－映照的童年回憶」，以「玩」作為主軸，將玩遊戲時的色彩、聲音放入光雕作品之中，善用四四南村的建築牆面、門窗線條，將現代視覺科技手法投影在老眷村牆面，更顯建築投影的趣味。如打陀螺時的旋繞軌跡搭配螺旋時的虎颯聲響、玻璃彈珠凝固於玻璃中的七彩光影炫色、跳房子的格狀形變、打水漂激起的陣陣漣漪等元素，秒回80年代復古時光。此次光雕秀將於5月11日開始，每天晚上7:00、7:30、8:00、8:30在四四南村中央廣場演出。

《LIGHT UP 南村有光》由臺北市政府、南山人壽長期支持，設計師方序中擔任創作顧問，在金融總部包圍的信義都會區藝文空間「四四南村」，開啟了台灣首創長達三年的戶外藝術投影計畫。南山人壽作為深耕台灣近六十載的保險領導品牌，以成為公益服務業典範自許，身處於四四南村鄰近社區，很榮幸能共同參與城市發展，將社會關懷延伸至鄰近社區，具體實現永續經營的目標、同時支持青年藝術發展！首檔光雕秀甫推出即廣受參與民眾迴響熱烈，已近百名網紅打卡上傳社群媒體，打卡熱門景點呈現「南村光雕秀」加「101燈光秀」經典畫面。臺北市長柯文哲也表示：「有別於其他縣市都將燈節舉辦於廣大空地，北市因為建物密集，很難找到廣大的空曠處舉辦燈會，因此北市也將因地制宜，在原有都會地區上加入光雕設計，希望帶給民眾不一樣的城市體驗。」見證科技、永續經營與藝文的相融，四四南村的眷村建築牆面，化為巨型的藝術永續畫布。