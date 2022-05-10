合庫全球基礎建設基金 鎖定三大多元核心基建

近期全球金融市場上沖下洗，升息及通膨不斷干擾市場，但具有穩定息收的基礎建設及REITs躍升成為市場亮點，尤其是基礎建設產業，挾帶著通膨轉嫁及息收的優勢，今年以來表現逆勢上揚，績效優於股票及債券。合庫投信看準趨勢，推出「合庫全球核心基礎建設收益基金」，鎖定「經濟型」、「社會型」及「演進型」三大多元核心基礎建設，由M&G 資產管理擔任海外投資顧問，鎖定基礎建設疫後大商機。

有別於傳統基礎建設「鐵公基」，合庫全球核心基礎建設收益基金特別將基礎建設分為「經濟型」、「社會型」及「演進型」，期望在不同的金融環境中，掌握不同類型基礎的上漲動能。「經濟型」基建包括傳統公用事業及具有穩定現金流，如管線、天然氣等基礎建設，這些資產類股在市場修正時通常具有相當防禦力。「社會型」基建則包括醫院、長照中心、學校、社會住宅等，這類型基建不僅是投資ESG的S，同時更是經濟演進所必須，無論如何不可或缺的基礎建設。而「演進型」基建則是囊括了與時俱進的新型態基礎建設，像是電子支付、數據中心及礦業特許權等。

特別的是，合庫全球核心基礎建設收益基金不止投資具有股息的個股，而是更進一步地挑選具有「股息增長」的企業，將收益率以股利的方式回饋給股東，落實公司治理，



合庫投信強調，在2050淨零的大目標之下，傳統鐵公基都必須再翻新升息或是轉型，再者，因應現代人的日常生活，電子支付、數據中心、基地台等不可或缺的必需型基建，都將為基礎建設產業帶來前所未有的疫後大商機。

