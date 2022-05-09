台灣Pay綁臺灣企銀繳稅 最高樂享200元回饋

又到了5月繳稅季，為因應防疫及用戶的方便性，臺灣企銀推出行動支付繳稅活動，回饋最高可得2,000點台灣Pay紅利點數(等值新臺幣200元)或新臺幣(以下同)200元刷卡金，讓民眾在納稅中也能感到小確幸。

甩開繳稅煩悶心情，臺灣企銀今年結合熱門時事，推出「啊 難得繳稅享回饋 臺企銀帶您輕鬆Pay」活動，以印度神童名字「阿南德」取諧音哏，還設計活潑可愛的小小神童廣告圖像，為繳稅季增添有趣話題。

活動透過「臺灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，使用台灣Pay綁定臺灣企銀Hokii數位存款帳戶成功繳納所得稅，即可回饋2,000點台灣Pay紅利點數(每10點可折抵1元)；綁定該行一般帳戶/金融卡回饋紅利點數1,500點；亦可綁定臺灣企銀信用卡繳稅，不僅回饋200元刷卡金，防疫期間為體諒並減輕客戶荷包壓力，使用該行信用卡繳稅金額達3,000元(含)以上，還能享有3期、6期或12期分期0利率，優惠活動自今年5月1日起至6月30日止，Hokii數位存款帳戶/一般帳戶/金融卡及信用卡回饋筆數上限分別為5,000筆，提醒精打細算的納稅人把握時機賺回饋。

臺灣企銀共同挺在家防疫，導入財政部手機報稅2.0，民眾一指連結「臺灣企銀行動銀行」，輕鬆5分鐘就能完成報稅及繳款，在防疫期間也可多利用行動支付或信用卡，取代現金交易，降低接觸染疫風險。

眼下數位轉型成為趨勢，臺灣企銀力推Hokii數位存款帳戶提供優質便利金融服務，推出各項好康活動，除本次繳稅活動高回饋外，Hokii數位存款帳戶也將陸續推出多項活動優惠，另該行加碼推出逛百貨刷臺企最高享2%回饋活動，在5月1日至5月31日期間，持該行信用卡及簽帳金融卡持卡人(採購卡除外)至全台新光三越、遠東SOGO百貨各分店，累積一般消費達5萬元可獲得900元刷卡金，或滿15萬元享3,000元刷卡金，上述兩個門檻擇優回饋一筆，數量有限，送完為止。