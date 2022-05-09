中國信託銀行財管客戶繳稅回饋超優惠！

繳稅回饋享加碼最高0.38％、上限最高可達新臺幣20萬元、另享有48項會員手續費優惠

繳稅旺季到！國內財富管理龍頭中國信託銀行2022年對卡友大推優惠，除了提供分期0利率便利客戶繳款，更特別針對財富管理客戶提供繳稅「加碼」優惠，「首富家」以上的客戶使用商旅鈦金卡或LINE Pay卡繳稅，單筆稅額滿新臺幣30萬元以上，整筆可獲0.38％回饋，每戶上限新臺幣20萬元。以繳稅金額新臺幣100萬元為例，財富管理個人會員首富家以上客戶可獲得新臺幣3,800元現金或等值LINE POINTS。

中國信託銀行指出，除繳稅季推出多項優惠以回饋高繳稅額需求的客戶，在既有的客戶權益中國信託銀行亦提供多元的金融優惠，共計有48項櫃臺服務手續費優惠。活動期間新成為中國信託財富管理會員，登錄活動網頁設定完成指定步驟，有機會獲得限量簽署好禮，如往來資產達首富家以上門檻，另享有優惠。

為了讓更多人也享有中信卡刷卡繳稅財管會員加碼優惠，中國信託銀行也在同期間推出「財管貴賓推薦」獎勵活動，成功推薦親友成為財富管理會員，推薦人可獲得回饋禮，最高可獲得66萬點財富點數。在活動期間成功推薦2位以上與中國信託銀行往來資產總額達新臺幣1,500萬元以上新戶(包括臻富家、傳富家及鼎富家)，推薦人每多推薦一位新戶，可額外再獲得財富點數5萬點，最多可獲得額外回饋10萬點。

中國信託銀行表示，持續深入了解客戶需求，強化「無接觸理財」服務，理專及專家團隊透過iPad「行動金融顧問」或視訊會議，協助客戶線上諮詢，並運用「中國信託財富管理LINE官方帳號」，在控管資訊安全下提供客戶無斷點的服務，客戶不出門便可享受全客群的理財規劃。

根據中國信託銀行與資誠聯合會計師事務所共同發布的「2022臺灣高資產客群財富報告」顯示，近七成高資產客群因為新型冠狀病毒疫情影響而更傾向使用數位平台完成金融服務。中國信託銀行所提供的資產配置引擎服務，即以數位方式透過目標導向的投資諮詢與規劃、清楚易懂的圖像式介面、數據化的量化回測與分析，結合理財專員遠端視訊諮詢服務與「理財一點通」快捷下單功能，可以隨時隨地為客戶檢視投資組合，依市場變化即時調整，協助客戶掌握投資契機、達成人生的財務目標。

中國信託銀行表示，近年來為了提升整體資產規劃品質及培養同仁更專業的知識及廣度，目前已有327位同仁取得CFP國際認證高級理財規劃顧問認證，CFP持照人數領先國內銀行業，也有389位同仁取得RFA退休理財規劃顧問認證，響應信託2.0政策，也有46位同仁成為首批高齡金融規劃顧問師，專業信託服務團隊在152家分行共同為客戶提供信託規劃服務，持續為樂齡友善銀行及普惠金融盡一份心力。

中國信託銀行在業務創新及專業表現上持續榮獲國內外專業機構多項大獎肯定，國際知名財經媒體《Euromoney》歐洲貨幣雜誌「2022年私人銀行與財富管理調查」評選結果，中信銀行勇奪「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」十八連霸等多項榮譽。