公勝保經教導不同年齡層媽咪作好人生保障 歡度母親節

在迎接即將來臨的母親節，每個人生階段的母親亦需要認真檢視自己的保障需求。公勝財顧財務顧問蔡欣燕表示，針對每個年齡層的媽咪須檢視個人的保障內容，才能讓自己的愛無後顧之憂陪伴孩子長大。金管會日前呼籲，媽咪忙碌於家庭及職場之餘，應留意自身保障缺口，除了一般人壽、傷害、健康或年金保險中所獲得保障外，亦可適時投保專為女性設計的婦女保險，讓自己擁有更完善的照顧。

不同年齡的媽咪該如何因應人生階段來規畫風險保障呢？根據內政部人口統計資料顯示，媽媽生育第1胎的平均年齡為31.09歲，其中生育年齡超過35歲者達23.5％，較10年前提高11.9個百分點。蔡欣燕呼籲隨著高齡產婦越來越多，不可忽視高危險妊娠合併症風險增加，應優先考量住院醫療險與意外險，才能讓整個家庭有完善保障。若懷孕期間，外出時行動不便不小心受傷，意外險都能理賠。

住院醫療險分為住院日額型與實支實付型，考量到醫療發生需自費的醫療費及雜支費，建議新手媽媽應先考量實支實付醫療險型；另外懷孕屬於自然現象，因此醫療險無法理賠，但仍有部分懷孕導致相關疾病，依照保單某些條件可申請理賠。此外，除了住院及手術費用外，居家療養或請假養病造成薪資損失等相關費用很容易被忽略，則媽咪可善用住院日額型醫療險來轉換損失。

除了上述新手媽媽的基本保障外，公勝保經資深協理陳郁瑄建議不同年齡媽咪，應依照人生階段來補強需要的保障。如通勤族媽咪要更加強意外險，建議投保專案型意外險，針對大眾交通運輸或公共意外有加倍理賠金；全職媽媽料理三餐時接觸高溫油煙，是罹患肺癌的高危險群，可加強重大傷病險保額，若有多餘預算也可再多買癌症險。

屆退休的媽咪在50至65歲階段則面臨儲備退休金議題，可透過勞退新制的退休金，但有破產之虞的勞保退休金，維持退休後的基本開銷是有難度的，因此建議可考慮具有壽險保障的利變型壽險，當存退休金、累積資產同時，也兼顧家庭責任風險轉嫁，在累積一定年期後則可使用年金給付，成為每個月穩定的現金流。