國票證券百萬大樂透　幸運得主二次抱走萬元大獎

國票證券於2022/03/01~2022/06/30舉辦的百萬大樂透活動已有幾位幸運得主抽出大獎，其中更是有一位用戶(北高雄 許先生)不僅抱走近期開出的参獎10萬元大獎且已是第二次中獎！該幸運得主已經共獲得16萬元的禮金，而截至2022/5/6為止頭獎已累積50萬元、貳獎也累積40萬元，總獎金金額累積將近百萬，活動結束後加碼再抽限量PS 5，符合百萬大樂透資格者均可參加！

(累積金額每週五更新，詳情請見國票證券活動官網)

只要當週成功證券電子單達10萬元就可獲得一組6個選碼的樂透號碼，就有機會兌中高額獎金，交易越多可獲越多樂透號碼組數。

【百萬大樂透】2022/3/1~2022/6/30

符合以下資格者且當週成交證券電子單每達10萬元，可獲得一組6個選號的樂透號碼，交易越多可獲越多樂透號碼組數。

a.新戶雙禮開戶資格者

b.白日夢活動已開戶者

c.2022/1~2022/2開戶享500元活動已開戶者

在兌獎當週內如果有4個(含)以上對中台灣彩券公司每週五大樂透當期開出之6個號碼(不含特別號)即為中獎

還沒有國票證券帳戶嗎? 只要於2022/6/30前開立帳戶就能享有最高700元回饋！

●活動期間：即日起～2022/6/30

●活動內容：完成線上開立全新「證券帳戶」(包含證券電子戶+分戶帳+e存摺+

電子對帳單)享以下優惠。

【新戶雙禮】

好禮一：證券電子下單手續費抵用金 500元 (等於下單125萬都免手續費)。

好禮二：Uber Eats優惠序號200元。

【交易有禮】

符合「新戶雙禮」資格+成交一筆證券電子單(不含零股) ，贈送Uber Eats抵用券

200元(限量3,000名)。

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