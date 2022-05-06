新光銀行新推LINE官方帳號及OU點點卡

新光金控子公司新光銀行為吸引年輕族群，全新品牌形象廣告「新未來你來」影片，展現出數位金融發展全新的樣貌，影片上架以來累積點閱數已突破75萬人次，新推出LINE官方帳號與貼圖、「OU點點卡」等新數位商品更加貼近生活、為客著想。

新光銀行LINE官方帳號提供有趣、友善與個人化的使用者體驗，用戶在手機就能輕鬆掌握金融情報及優惠訊息，開站兩週多以來好友數已突破一百萬。新光銀行指出，於5月12日前加入新光銀行好友即可免費下載超可愛的Tachiko貼圖，貼圖的設計運用流行的點陣圖風格，為新光數位帳戶代表Tachiko與他的好朋友Bio設計可愛生動的圖案，並以銀行公平待客的理念用心設計兩款貼圖「您慢慢來、我等您」與「您慢慢說、我在聽」，方便有需求的客戶可使用，未來更會發展一對一的線上對話服務，與多元的個人化專屬功能，全力打造一站式金融社群服務平台。

OMNI － U數位品牌日前代表新光銀行參加「2022年度iF設計獎」，並於近日公佈評選結果，新光銀行從一萬多件參賽作品脫穎而出，成為今年台灣金融業唯一獲得此殊榮之銀行。除榮獲iF設計獎，今年2月OMNI－U數位品牌更獲得由德國政府設立之「德國國家設計獎 German Design Award」，該獎項在全球設計界有舉足輕重的地位。

「OU點點卡」主打網購及外送享最高22％現金回饋，提供4大電子錢包加碼回饋最高12％，新卡友核卡30天內消費最高可獲得現金回饋850元，次月起每月回饋也高達600元，為打造用戶便捷體驗，一站式服務可同時線上完成「OU數位帳戶」及「OU點點卡」申辦，大幅降低申辦手續及時間非常方便。

「OU點點卡」新卡友高達98％都選擇申請電子帳單，新光信用卡2022年第一季由數位通路來的進件佔比已達到6成以上，較去年有2.5倍以上之成效；此外，新光銀行並與萬事達卡國際組織合作「消費碳足跡計算暨全球種樹計畫」，於行動銀行APP提供個人化查詢畫面，OU點點卡友於互動、遊戲感的介面下，隨時掌握個人消費碳足跡以及種樹、減碳進度；根據消費情況新光銀行將會種植相對應的樹木來達到部分碳中和，預計首波目標為種植兩千棵樹，與客戶一起造林減碳。

OU點點卡與一卡通合作提供業界最高自動加值回饋，於9月30日前成功申辦OU點點卡並完成指定任務，即享核卡後90日內自動加值20%回饋，更多活動詳情可至新光銀行網站https://www.skbank.com.tw/campaign/skbankOU/。