歡慶母親節 合庫網銀單筆基金快閃2.8折優惠

又到了一年一度的母親節，合庫為了回饋平時辛苦照顧家人的媽咪，特別推出母親節基金下單優惠方案，用最實質的優惠回饋給客戶。自5月6日至5月9日止，凡透過合庫網路銀行申購單筆基金，即可享有手續費2.8折優惠。



當今社會女性往往扮演多重角色，不但要孝順長輩和教育下一代，又需要分擔家庭的經濟重擔，在工作與家庭之間取得平衡點，十分辛苦。合作金庫銀行為感恩每一位無私奉獻的媽媽，特別推出母親節基金快閃優惠活動，邀請廣大的客戶一起把握機會，善用基金理財，為自己及媽媽累積財富。



今年因應防疫指引，大家遵守防疫政策運用數位通路交易，以減少外出守護健康，合庫推出母親節網路下單優惠守護您的財富，慰勞母親的方式更多元，為媽媽尋找優質的投資標的，利用網路銀行下單，透過基金長期投資，點滴累積財富，也是一種送給媽媽的貼心禮物。

合作金庫銀行近年除了理財優惠不斷推陳出新外，也積極地在網銀交易上提升安全性及優化介面，並且於網路銀行及行動網銀提供多樣化投資理財服務，滿足顧客全方位金融需求，用心守護客戶財富。



相關優惠理財活動內容，可洽合庫理財專員或造訪合庫銀行官網：https://www.tcb-bank.com.tw/Pages/Index.aspx。