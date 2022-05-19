董事經裁判解任確定後三年內不得擔任上市(櫃)、興櫃公司董監事

甲君為A上櫃公司之董事，與B公司董事長乙君共謀，進行僅有金流、訂單流而無實際物流之虛偽不實交易，虛增A公司財報營業收入，甲君前開行為有重大損害A公司之行為或違反法令之重大事項，構成裁判解任事由，自裁判確定日起三年內不得擔任上市櫃公司董監事。

案例說明

法院認定甲君與乙君共同商議為三角虛偽交易，以拉抬A公司業績，虛偽交易營收占同期間營業收入比例8.4％至19.68％，足使投資人誤判A公司之營運狀況，自屬重大，故認甲君執行職務有重大損害A公司之行為或違反法令之重大事項，顯有不適任之情事，該當證券投資人及期貨交易人保護法(下稱投保法)第10條之1第1項第2款之裁判解任事由；又法院認定甲君雖於訴訟期間辭任董事職務，惟依投保法第10條之 1第7項規定及其立法意旨，並不影響解任訴訟之進行，爰判決甲君擔任A上櫃公司董事之職務應予解任。因甲君未就此提起上訴，故自裁判確定日起三年內不得擔任上市(櫃)、興櫃公司董事或監察人。

公司董事應注意

依投保法第10條之1規定，上市、上櫃或興櫃公司之董事或監察人，有操縱股價、內線交易等情事，或執行業務有重大損害公司之行為或違反法令或章程之重大事項，經法院裁判解任確定後，自裁判確定日起，三年內不得擔任上市、上櫃或興櫃公司董事、監察人，已充任者當然解任，董監事執行職務時，不可不慎！(參考臺灣臺中地方法院109年度金字第29號民事判決)

