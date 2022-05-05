台灣行動支付APP繳稅抽汽車 購物抽紅包

想到申報繳稅就覺得很麻煩嗎？其實繳稅有很多工具可以使用，今年繳綜所稅更簡便，只需用手機連結到報稅系統申報，申報完可直接選擇行動支付APP繳款。財政部北區國稅局表示，今年推出的「手機報稅2.0」新增編修扶養親屬與所得額資料，簡單好上手，報稅資料一目瞭然。民眾若需更多操作介紹，可參考國稅局的教學影片(www.youtube.com/watch?v=oQ6r2Fp0BP8)。

除了支援從手機連結「財政部綜合所得稅申報系統」申報喚起「台灣行動支付」APP繳款，要透過桌機或稅單上的QR Code繳稅也完全沒問題，只要打開「台灣行動支付」APP掃描QR Code，或直接輸入身分證號進入繳款，一分鐘搞定，免出門，在家就能安心繳！

此外用「台灣行動支付」APP轉帳，不論金額筆數皆享有全年０手續費優惠，交易完成立即可查詢交易紀錄以及帳戶餘額，轉帳給親友或是採購物資即時又便利。現在台灣Pay還有非常多合作品牌包含加油、量販、百貨等，提供10%、20%以上不等的購物優惠，多多利用可為荷包再大大省一筆。5月12日起，臺灣行動支付推出金融卡「天天購物、天天門號轉帳、天天抽888紅包」活動，只要完成購物、門號轉帳交易，不僅享有前述優惠，還可再抽紅包，多重好康免選擇，通通給您！

綜所稅期間，臺灣行動支付公司幫大家整理各銀行繳稅回饋，透過「台灣行動支付」APP繳稅即享優惠，還可參加跨界休旅車、現金10萬元、iPhone 13 Pro、APPLE Watch等大獎抽獎活動。繳稅及更多購物活動詳見「台灣Pay」官網(www.taiwanpay.com.tw/content/info/nindex.aspx)。

台灣行動支付APP_110年合作銀行繳納綜所稅優惠活動一覽表

合作銀行 金融卡一次付清 信用卡一 次付清 回饋優惠 台灣銀行 免手

續費 免手

續費 信用卡掃碼繳稅回饋200元，限量1萬筆。享6期0利率(須登錄)。抽AirPods3藍芽耳機一組(限量10組) 土地銀行 免手

續費 免手

續費 信用卡/金融卡掃碼繳稅回饋200元現金或等值紅利點數，每一用戶金融卡/信用卡各限1次，金融卡/信用卡各限量1萬筆。 合作

金庫 免手

續費 免手

續費 台灣Pay掃碼繳稅3,000元( 含)以上，未達30萬元者，獲7-11禮券100元。30萬元(含)以上，獲即享券300元。 第一

銀行 免手

續費 免手

續費 信用卡掃碼繳稅回饋200元。稅額滿3,000元3/6/9期0利率。 華南

銀行 免手

續費 免手

續費 使用台灣PAY綁定華南信用卡繳綜所稅，不限金額送200元刷卡金(限量10,000名)。稅額滿3,000元分6期0利率(須登錄)。111年5-6月任刷一筆一般消費888元以上，繳綜所税滿額登錄享回饋(級距式回饋，詳網站說明)。 彰化

銀行 免手

續費 免手

續費 信用卡掃碼繳稅回饋100元，限量1萬筆。稅額滿額享3/6/12期0利率(須登錄) 上海

銀行 免手

續費 免手

續費 NT$1,000-9,999：享6期0利率(須登錄)NT$1萬-200萬(含)：享12期0利率(須登錄)2022/4/16-2022/5/25新戶線上申辦上海銀行信用卡正卡，且於活動期間內刷上海卡繳交綜所稅；並以分期方式付款者享刷卡所繳付稅款2%回饋，最高回饋NT$500(每戶限回饋乙次，活動限量2000名，以登錄「稅款分期付」活動之排序為準) 富邦

銀行 X 免手

續費 享3/6期零利率，若以富邦帳戶自動扣繳信用卡帳單，可享12期分期0利率 兆豐

銀行 免手

續費 免手

續費 1.全卡不限金額0.25%回饋；2.最高30期輕鬆分期；3.新戶辦卡享額外2%回饋；4.台灣Pay綁卡繳稅最高送千元刷卡金台灣Pay繳稅不限金額每筆回饋100元，稅額達3萬元回饋升級為200元，稅額300萬元回饋為1,000元 台灣

中小

企銀 免手

續費 免手

續費 信用卡/金融卡(數位存款帳戶)掃碼繳稅回饋200元現金或等值紅利點數，各限制前5,000名。稅額3,000元以上，信用卡繳納再享3/6/12期0利率(須申請)。 新光

銀行 免手

續費 免手

續費 享6期0利率(須登錄)。使用鼎鑽財富無限卡或無限卡繳綜所稅且單筆滿50萬送7-11禮券1,000元，5/20前繳納完成再加贈7-11禮券1,000元。(正卡歸戶限回饋乙次)使用新光信用卡繳綜所稅者，同卡號信用卡於2020/5/1～5/31刷一般消費另享1%刷卡金回饋。(需登錄，正卡歸戶回饋上限300元)繳納綜所稅每筆可參加抽西堤禮券2張(30名) 陽信

銀行 X 免手

續費 稅額滿3,000元分3/6期0利率、滿10萬元享12期0利率(須登錄)。 遠東

銀行 X 免手

續費 單筆滿3,000元享3期0利率、滿1萬元享6期0利率、滿5萬元享8期0利率(須登錄)。 元大

銀行 X 免手

續費 稅額滿1,000元分3 期0利率(須登錄)。台灣Pay繳稅抽萬元刷卡金 台新

銀行 X 免手

續費 一次付清登錄享0.2５%回饋金，回饋上限2,000元(須登錄)。稅額未滿2萬元分6期0利率、滿2萬元以上享12期0利率(須登錄)。 中國

信託 X 免手

續費 鈦金商旅卡、Line Pay卡繳稅享0.2%現金或Line Point回饋，稅額滿100萬元以上，整筆享0.35%，繳稅回饋每戶上限10萬元。中華航空聯名卡繳稅金額每100元贈1哩，哩程回饋無上限，最高可享1.6%回饋不限金額享6/12/18期0利率(須登錄)。 日盛

銀行 X 免手

續費 中華

郵政 免手

續費 X 基隆

一信 免手

續費 X 基隆

二信 免手

續費 X 淡水

一信 免手

續費 X 新竹

一信 免手

續費 X 新竹

三信 免手

續費 X 彰化

六信 免手

續費 X 花蓮

二信 免手

續費 X 南農

中心 免手

續費 X 南資

中心 免手

續費 X

詳細回饋及注意事項，以各銀行公告網站為準。