職場媽媽兩頭忙 富邦人壽提「媽保投保術」寵愛自己

守健康、守退休、守兒女三大守愛指南 實質保障回饋母親辛勞

根據調查顯示，台灣職場媽媽自評目前生活的疲憊指數，2021年平均分數為77.3分(滿分100分)，其中更高達九成三比例想逃家喘息，面對職場與家庭雙重壓力夾擊，媽媽們需要好好寵愛自己！即將迎來溫馨五月天，感謝偉大母親的辛勞與奉獻之際，富邦人壽提出專屬媽媽族群的保險規劃建議─「媽保投保術」，保障層面涵蓋守健康、守退休、守兒女等三大面向，擁有完善保障，天下所有媽媽將擁抱家庭和事業兩得意的快意人生。



富邦人壽總經理陳俊伴表示，除了蠟燭兩頭燒的職場媽媽，24小時全年無休的全職媽媽更是辛苦，媽媽們可透過定期保單健檢清楚了解保障內容，並掌握專款專用的保險概念，分別依「醫療」、「退休」、「責任」和「長照」等人生風險四大帳戶，持續強化人生不同階段所需的保障，建議充分了解自身的需求並衡量經濟能力，從自我健康醫療保障和第三人生的退休準備出發，才能肩負起子女教養責任，唯有好好寵愛自己，才能讓母愛更顯光輝。

守健康：重大傷病險保障涵蓋廣

現代女性成為媽媽之後人生頓時變成陀螺，兼顧於職場、家庭、生活的責任與壓力越來越重，加上飲食與疫情新生活型態影響，健康保健意識逐步抬頭，依據最新衛生福利部癌症登記報告，十大癌症發生人數，女性乳癌仍為前三名，且每36分鐘就有1名婦女罹患乳癌。



除了養成好習慣防癌，富邦人壽提醒媽媽們及早規劃癌症相關保障，可選擇投保「重大傷病險」，以健保重大傷病範圍為依據，涵蓋22類、可細分300項以上的重大傷病，包含保單「訂立時」與「有效期間內被保險人診斷確定當時」的公告項目(不包含依契約條款約定排除之項目)，取得重大傷病證明，或區域醫院層級以上(含)之醫療院所開立之診斷書及病歷摘要等證明文件，即可理賠一筆重大傷病保險金，做好安心抗癌的準備，也不致使家庭頓失經濟困度，提前為自己和家人建築完善防護網。

守退休：專家代操附保證最低身故給付投資型商品 保障年限長因應長壽風險

時代在變，養兒防老觀念逐漸式微，如何享有安穩美好的第三人生呢？富邦人壽建議可選擇附保障最低身故給付之投資型商品，除了可有專家代操外，亦有穩定提解金額(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)來作為退休生活費，而隨著國人平均壽命延長，也有最長保障至被保險人保險年齡95歲的商品選擇，並可於年金累積期間指定受益人領取身故保險金等內容，有助於遺族照顧及資產傳承延續母愛，媽媽們不妨透過合適的保險商品，來寵愛自己的第三人生生活。

守兒女：養個孩子至少花費350萬 善用資產累積子女教育金

除了自身的健康與退休規劃外，天下父母們都是「望子成龍，望女成鳳」，不過無論是窮養或富養，從幼稚園到研究所，每個子女至少需準備350萬以上的教育資金才夠，如加上私立學校或才藝補習費等費用更可觀，為了提供子女優質的成長學習環境，積極準備教育金是必要規劃。富邦人壽建議媽媽們趁早準備育兒與教育金，可利用不斷累積資產的效果，善用保險商品為子女教育帳戶預做準備，如透過選擇投資標的為基金配息(基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，可能會導致原始投資金額減損)為主的投資型保單就適合民眾作為子女教育基金管理的理財工具，可靈活支配家庭每月預算，也能避免孩子成為甜蜜的負擔。



在這屬於天下媽媽的溫馨日子裡，富邦人壽提出涵蓋守健康、守退休、守兒女等三大保障面向之「媽保投保術」，除了要媽咪們別忘了寵愛自己，也提醒為人子女需要把對媽媽的愛化為實質保障，陪伴守護家庭的偉大女性，共同規劃一個最棒的母親節禮物。