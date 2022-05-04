收益經典債券基金4日更名 聯博持續為投資人託付努力

陪伴台灣投資人20多年，聯博–全球高收益債券基金正式更名為「聯博-全球非投資等級債券基金」

陪伴台灣投資人20多年的收益經典聯博–全球高收益債券基金已於5月4日起正式更名為「聯博-全球非投資等級債券基金」。該基金在當年募集時，領先市場採用全方位收益策略，以「全球佈局」、「高度分散」、「收益多元」掌握全球收益機會，至今成為最受國人青睞的收益經典。面對市況環境不斷更迭，該基金守護客戶的資產承諾仍始終如一，致力成為值得信賴的長期投資夥伴。

聯博–全球非投資等級債券基金更名後，仍秉持三大優勢，持續打造收益新標竿。一、歷史悠久，長期成就好投資。二、頂尖債券投資團隊，洞見收益趨勢。三、AI科技創新，開創投資新頁。

歷史悠久 長期成就好投資

聯博–全球非投資等級債券基金成立迄今超過20年，採用全方位收益策略(Multi-sector income) 廣納全球各類非投資等級債券、投資等級債券等多元的收益機會，以全球高度分散布局，延伸多元的收益觸角。由於非投資等級債券具有與景氣連動度相對較高、又仍具有債券的特性，因此透過長期且持續的投資，一方面可望累積資本利得帶動總報酬成長的機會，另一方面則可持續累積債息收益，這樣的特性滿足投資人對於收益的需求，而持續受到國人青睞。

該基金陪伴投資人走過全球金融危機、歐債危機、新冠肺炎疫情，經歷多空市況挑戰，仍持續締造相對亮眼的報酬表現，自成立以來截至3月底的累積報酬率達315.32%（詳見表一）。堅強的投資實力也使聯博-全球非投資等級債券基金成為全球及台灣基金獎的常勝軍，近12年來已累積全球獲獎獎項達96座。

頂尖債券投資團隊 洞見收益趨勢

聯博債券投資團隊具有堅強的擇債能力與投研實力，多次領先市場，為投資人尋找具吸引力的收益機會。除了傳統的非投資等級公司債券、新興市場債外，於2008年、2012年、2016年先後加入CMBS(商用不動產抵押貸款證券)、CDX(信用違約交換指數)、CRTs(信用風險移轉債券)等投資標的，均是聯博領先趨勢的實力證明。截止至3月底，該基金的投資組合中超過15種債種、70個國家，與2,000檔債券。

投資團隊面對不同市場景氣循環的挑戰，仍積極為投資人開拓更多元的債券收益來源，並靈活調整投資配置，持續為收益升級。截止至3月底，該檔基金最低殖利率為7.76%，優於參考指數彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)的最低殖利率6.49%，也優於單一成熟國家的彭博美國非投資等級債券指數的最低殖利率6.02%。投資團隊將以堅強的擇債能力與投研實力，為投資人在全世界網羅收益新契機，續創收益經典。

AI科技創新 開創收益投資新頁

為因應複雜且快速變化的市況挑戰，聯博以人工智慧科技打造虛擬投資助理「Abbie」，改寫過去傳統的工作模式。透過科技創新，更有效率的建構債券部位，同時協助偵測人為錯誤，並及時提醒修正。基本面研究與人工智慧的融合將可望為投資助攻，協助投資人追求更優異的投資表現。

一路以來堅持與時俱進，解鎖各種債券投資機會，成功駕馭各種市況考驗仍屹立不搖，成為投資人在收益馬拉松上值得信賴的投資夥伴。展望未來，聯將繼續為收益領航，積極從全球債市中挖掘投資機遇，陪伴投資人邁向投資目標！