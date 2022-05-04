玉山寵愛媽咪 贈卡友紅利10萬點再加碼抽獎

5月感恩季 ，「感謝媽咪520」加碼活動週週抽「Gogoro電動車」、「鳴日號雙人7萬元行程」、「瑞士國鐵鋁鎂合金（玫瑰）20吋行李箱」及「福容飯店住宿券」等多樣獎項 ， 與媽媽歡度溫馨時光

為感恩母親的辛勞，玉山信用卡為卡友準備別出新意的刷卡好禮，推出「感謝媽咪520」對對碰刷卡活動，刷玉山卡正卡單筆消費滿1,000元，即可在玉山Wallet參加對獎活動，刷卡授權碼末碼為5、2、0任一碼，可獲得幸運禮，末三碼為520，則可獲得超級幸運禮！

玉山銀行指出，即日起至5月15日止，刷玉山信用卡正卡單筆消費滿1,000元，即可在玉山Wallet查詢刷卡交易授權碼，末碼為5、2、0任一碼，即可獲得幸運禮「玉山紅利點數1,000點」，末三碼為520可獲得超級幸運禮「玉山紅利點數10萬點」；即使末碼未符合指定號碼，只要單筆滿千，筆筆都有參加禮「玉山紅利點數100點」。此外，「感謝媽咪520」更特別加碼活動，於活動期間累積消費滿1,000元，即可獲得抽獎機會乙次，週週抽「Gogoro電動車」、「鳴日號雙人7萬元行程」、「瑞士國鐵鋁鎂合金（玫瑰）20吋行李箱」及「福容飯店住宿券」等多樣獎項，期望卡友快把大獎帶回家，帶著媽媽歡度溫馨時光。

除母親節「感謝媽咪520」刷卡活動外，想宅在家與媽媽共度溫馨5月的卡友，也可把握玉山卡5月網購刷卡活動，玉山卡與網購平台推出網購輕鬆購活動，5月10至16日於momo購物網單筆分期滿額最高贈1,800元刷卡金（限量登錄2,500名）；5月19至31日於蝦皮購物單筆滿額最高贈1,000元刷卡金（限量登錄900名）；5月20至31日於PChome線上購物單筆分期滿額最高贈2,000元刷卡金（限量登錄1,000名）。5月感恩季，可刷玉山卡以行動感謝媽媽，將感恩情意送進母親心坎裡，更多刷卡優惠詳情可至玉山信用卡官網：https://www.esunbank.com.tw/bank/personal/credit-card查詢，或洽詢玉山銀行客服中心（02）2182－1313。