華南永昌振興國內觀光　送百萬元五星級飯店住宿

台美股市經歷2022年第一季升息縮表與俄烏戰爭利空修正過後本益比大幅下修，而台經院對於台灣2022年經濟成長率預測仍可達4%，半導體、貨櫃航運、金融三大族群成為台股多頭中流砥柱；華南投顧表示，加權指數年線之下內資護盤力道加大，2022年第二季法人超賣回補行情或可期待，有鑑於此，華南永昌證券5月至8月大手筆推出「錢進海內外，五星款待」活動，將送出總價值超過百萬元的五星級飯店住宿券，期活絡交易之餘，亦能振興國內觀光旅遊。

華南永昌證券表示，今年針對台股交易大戶推出全新的「大戶系統」及專屬服務，希望滿足高頻、高額交易者之需求，目前提供有需要的客戶申請之外，也特別針對5至8月新開戶且台股交易每滿6,000萬元之客戶即贈送1張五星級飯店雙人住宿券，可入住台北圓山飯店或高雄漢來飯店一泊一食（官網定價新台幣12,800元），每人最多可得四張，限量250份，送完為止。

除了台股交易外，近年來國人投資美股人數快速成長，高資產者亦懂得資產分散配置、佈局海內外，針對這項趨勢，華南永昌證券同步提供複委託單月交易每滿新台幣50萬元或新戶每筆下單不限金額，皆可獲得一次月月抽住宿券機會，交易次數越多中獎機率越大，另針對符合指定條件者直接加碼送五星級飯店雙人住宿券，總計將送出200張住宿券，詳細活動內容可至華南永昌證券官網了解。

不論台股或海外商品買賣，華南永昌證券持續提供多元服務，希望能協助客戶聰明投資，掌握投資先機、持續穩健獲利，2022年財訊財富管理大獎更榮獲「證券最佳財富增值獎」，華南永昌證券表示，未來將積極整合「選股」、「交易」、「服務」三大核心要素，提供客戶全方位的智能理財一條龍之完整服務。