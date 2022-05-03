搶元宇宙商機 「Sunday Lucky Star」NFT結合自動交易系統受到矚目

元宇宙席捲全球，NFT的討論度日漸上升，新創團隊「Sunday Lucky Star」也即將擠身進入該行列。Sunday Lucky Star起源發想於該團隊在周日看到流星並許下願望，並帶來好運。Sunday Lucky Star為讓每個人都成為最耀眼的星星，且相信未來將會在元宇宙發光發亮。

Sunday Lucky Star團隊致力於研究出目前業界內最穩定、盈利能力最強的自動化系統，以非人為干預的智能交易策略，精準預判並避免投資者常見的交易問題。Sunday Lucky Star團隊以在科技和金融業10年整合開發技術成功率超過70％，使用統計數據等四大數據庫，年回報率穩定在50％以上，運用技術為所有購買Sunday Lucky Star NFT投資者提供穩定高效的回報。

Sunday Lucky Star NFT 4月公布，NFT總數有10000個，預售價為0.1 ETH，而公售價則是0.15 ETH，且會有1000個白名單；預計於2022年第三季註冊實體公司，並且研發周邊產品以及成立俱樂部；2022年第四季出售完所有NFT後，會將50％收益使用於投資外匯自動化交易，且每個月獲得的收益亦會以50％回饋給NFT的持有者，也計畫將會研發第二系列的NFT，持有第一系列NFT者能參加空投抽獎。

Sunday Lucky Star NFT特殊卡片。圖／業者提供

Sunday Lucky Star NFT持有者能獲得每2周空投獲利的分紅，且分紅會持續遞增，不用承擔任何風險，還能轉讓NFT。購買Sunday Lucky Star NFT還可參加抽獎，在售出1000個NFT後，將會於每周日晚上8點抽出3支 iPhone 13、10台 iPad、60個 AirPod；售出2500個NFT後會抽出1台 Tesla Model 3、10支 iPhone 13；售出5000個NFT後會抽出2台 Tesla Model 3、15支 iPhone 13；售出7500個NFT後會抽出2台 Porsche Taycan、20支 iPhone 13；全數售出後，將抽出100 ETH。

Sunday Lucky Star表示，目前IG舉辦免費抽獎活動，5/7截止，只要符合抽獎資格即有機會免費獲得最大獎1顆乙太幣（ETH)，也將不定期發布最新動態於IG，Discord活動目前也在預熱中，隨時準備發起活動。

將自動交易系統連接虛擬世界，Sunday Lucky Star期望未來於元宇宙帶來的不只是藝術圈熱潮，更是能給所有購買Sunday Lucky Star NFT的人提供低風險的穩定收益。詳情可查詢官網：https://sundayluckystar.io/index.html、IG： https://www.instagram.com/sundayluckystar、 Discord：https://discord.com/invite/sundayluckystar