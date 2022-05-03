稅季貸款需求升溫 繳稅神卡賺回饋減負擔

五月報稅季即將進入高峰，今年各家銀行除了祭出高額現金回饋及提供繳稅分期 0 利率外，不少銀行綁定行動支付，還能享回饋，在通膨持續上升之際，除了幫助民眾減少繳稅季的負擔外，同時間搶攻市占率。

2022 新戶繳稅神卡攻略

對於剛好計畫申辦新信用卡的民眾，不妨趁稅季之際參考滙豐銀行的匯鑽卡、花旗銀行的現金回饋 PLUS 鈦金卡、新世代花旗響樂生活悠遊卡、國泰世華 CUBE 卡或是凱基銀行的魔 BUY 悠遊鈦金卡，平時刷卡之餘還能趁勢在繳稅時刻賺回饋。

2022 新戶繳稅神卡。圖/Money101

迎戰5月報稅季花旗銀行釋出 3 大優惠方案：「早鳥禮」繳稅金額 10,000元以上，前 1,000 名可享有 100元 多選一即享券；「稅有禮」繳稅金額 30,000元(含)~300,000，VISA 卡每30,000 元回饋 100 元多選一即享券，回饋上限 1,000元；MasterCard每 30,000 元回饋 200 元多選一即享券，回饋上限 2,000元；「尊榮禮」繳稅金額 500 萬元 (含)以上，加碼享 Dyson大廈型氣流倍增涼暖風扇 AM09。

今年國泰世華銀行除了不限金額皆享免手續費，單筆達 3,000元（含）以上，即享分期12 期0 利率優惠。更加碼推出指定卡專屬繳稅優惠，卡友只要持世界卡、CUBE卡、Costco 無限卡、長榮航空極致無限卡及亞洲萬里通世界卡這五張卡刷卡繳綜所稅，單筆稅款金額達新臺幣1.5萬元（含）以上，不用登錄即享繳稅金額0.25%回饋。

凱基銀行更釋出全卡別​​繳稅客戶 5 月一般消費累積滿 15,000 元享加碼 0.58% 刷卡金回饋，免登錄無名額限制，最高500元，再享原權益及其他刷卡優惠，另外分期優惠不限稅額 3 期、6 期 0 利率 12 期~ 24 期優惠利率 8% 起。

無新申辦信用卡的卡友們，仍可以留意各家銀行祭出 0.2 – 0.35% 回饋的信用卡。Money101 總經理朱本傑建議，使用信用卡繳稅固然有許多回饋，但仍有名額和登錄期限的限制，以及回饋最高限額，消費者務必在繳稅前先釐清各項規定，以免錯失領取優惠的機會。

2022繳稅信用。圖/Money101

Money101 發布 2022 報稅季申報與繳納調查，此問券自網路普查回收近六千多筆樣本顯示，因疫情影響考慮信貸者佔11.5%，另達 15.8% 民眾表示，每年報稅期間會考慮申辦信貸做財務分配與規劃，主要原因從複選結果得出：為預備週轉金減輕稅季負擔 ( 44.9% )、其他資金規畫進行投資理財 ( 34% )、報稅期間信貸方案較有額外優惠 （ 21.2% )。

經交叉分析比對發現，每年在報稅季皆會考慮信貸年齡分佈 31-35 歲佔多數，年齡層越高者雖無明顯信貸需求，不過會特別想瞭解自身信貸條件，高峰分佈特別集中於 41-50 歲族群。

繳稅信貸需求，年齡分佈圖。圖/Money101

若剛好有信貸需求者，不妨可參考玉山銀行 e 指信貸繳稅季節早鳥方案，前 3 個月利率 0.88% 起、渣打銀行的繳稅貸，年利率 0.22% 起，另外永豐銀行的數時貸，前 2 期 0.01% 起，或是王道銀行繳稅季信貸，開辦費只要 $0 元，首期利率更祭出 0.01%，兩家銀行透過指定連結成功申貸皆額外再享 2,000 即享券。