通膨升温 中壽「鑫收益」系列商品保值

兼顧保障與退休金準備，月撥回、加值回饋金機制，有機會增加資產

通膨風險持續升高，根據行政院主計總處統計，國內消費者物價指數(CPI)年增率已連續多個月超過2%，導致許多民眾辛苦工作存下的積蓄，未來不僅恐怕難以支應不斷攀高的物價，更有可能侵蝕未來的退休金準備，但若能透過保險商品提早規劃，不僅能獲得保障，還有機會加速累積退休金準備，一舉兩得。

中國人壽表示，絕大多數上班族都面臨類似狀況，也就是必須趁著還有工作收入時，為未來沒有工作收入時的生活費用做準備，尤其若想要維持一定生活水準時，如何有效率規劃就成為重要課題。

為協助民眾在規劃保險保障之餘，也能兼顧退休金準備，中國人壽推出「中國人壽鑫收益」系列商品，包括「中國人壽鑫收益變額壽險」、「中國人壽鑫收益外幣變額壽險」、「中國人壽鑫收益變額年金保險」及「中國人壽鑫收益外幣變額年金保險」等四張保單，提供新臺幣或美元，以及壽險或年金險的選擇，讓民眾無論是希望強化保障或規劃退休皆可行。

「中國人壽鑫收益」系列商品具有三特色，第一、保單管理費第1至4保單年度每月收取比率僅0.125%，且當保險費餘額達新台幣300萬元或10萬美元以上，當月更享免收部分保單管理費；第二、連結全委帳戶享月撥回機制，年化資產撥回率可望達6%；第三、於第四保單週年日(含)起，年年可享該保單週年日之前十二個保單週月日，保單帳戶中非屬貨幣帳戶及非屬停泊帳戶的所有投資標的價值平均值，乘以0.5%所得數額做為「加值回饋金」註3，鼓勵民眾進行保單規劃時，從長期資產配置的角度思考。

不過，中國人壽提醒，保險除了主要的保障外，在長期資產配置的規劃工具上，保單帳戶價值也會隨所選擇的投資標的績效波動，民眾必須自負投資盈虧之風險，因此呼籲須按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合需求的效果。