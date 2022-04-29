公勝保經提醒保戶 退休理財規畫掌握二不三要原則

近日通膨壓力每日增加，根據主計總處最新公布今年3月消費者物價指數（CPI）年增率達3.27％，來到近10年新高。針對想要安穩退休民眾而言，公勝保經培訓總監林如喬建議，退休規畫首重紀律，也必須考慮通膨問題，掌握退休理財二不三要原則為「不能忽略通膨」、「不能重來」及「退休趁早起步」、「拿出部分薪水強迫存」、「避開高波動理財商品」，才有機會順利達成退休目標。

您想幾歲退休呢？根據勞動部統計，國人平均退休年齡為63歲，若想未來退休擁有足夠生活費，除了需要提前做退休準備，更要注意通膨是否會侵蝕到退休金。每年只要通膨2％，經過35年資產即縮水一半。換言之，退休金存1000萬可能夠用，但通膨影響下，35年後的貨幣價值僅剩下500萬，則會影響到退休生活。

以台灣為例，在不確定未來是否還有勞保老年給付情況下，以勞退新制用勞工個人退休金試算表計算，25歲青年預計63歲退休，起薪3萬元，每年薪資成長率2％，投資報酬率3％，工作38年後，每月只能拿到10,395元勞退金，再加上有破產之虞的勞保退休金，可能連維持退休後基本開銷都有困難。因此，民眾要靠自己，趁現在多存一筆錢，才能讓退休生活無後顧之憂。

而該拿出薪水多少比例來做退休規畫最適宜呢？公勝保經資深行銷副總詹采蓁建議，不妨參考136原則來分配預算，以年薪50萬的年輕人為例，規畫壽險、醫療險與意外險當作風險保障，如年繳保費約5萬元則採收入1成計算，其他6成作為生活開銷，剩下3成可做退休儲蓄或投資。選擇理財商品，也要避免重壓在高波動風險的股票或ETF等工具上，因報酬率起起落落，無法為資產創造穩健增值效益，反而可能因為市場震盪而被洗出市場。

林如喬建議，相較於其他投資工具，保險商品具有波動度低、穩健增值效果，且有多種商品都能約定在一定年期後擁有年金給付，例63歲後即開始每年、每月領回一筆錢，作為退休後的現金流來源之一。因此民眾可考慮具有壽險保障的利變型壽險，當存退休金且累積資產同時，也兼顧家庭責任風險，適合小資族或是夾薪族作為長期規畫退休金方式。