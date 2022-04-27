歷史性的一刻　允強土耳其廠產出第一支不鏽鋼管

歷經3年多的規劃，允強土耳其廠，在2022年4月26日生產出第一支不鏽鋼管。雖然在這期間歷經全球新冠疫情大爆發，廠房發包計劃受到影響，但允強發揮堅持到底強軔的精神，廠房完工後立即從台灣派出精銳人員進駐，第一支不鏽鋼管順利產出，全體員工一同見證這歷史性的一刻。

為了拓展歐洲龐大市場，2019年2月15日，允強成立土耳其子公司，並在同年7月，在土耳其首都伊士坦堡郊區取得兩塊比鄰的工業用地。2019和2020這二年，全球疫情大爆發，第一期工程中的不銹鋼鋼板/鋼捲廠及不銹鋼構造管廠，兩座廠房建築工程還是在2021年1月順利發包。

在成立土耳其子公司後發現，當地的需求比預期好，遂於2021年7月於同一工業區取得第三塊土地，規劃做為工業用配管廠，預計今年7月發包，明年第3季完成，第4季量產，產能可達每月2000噸。

允強土耳其廠第一支不鏽鋼管已產出，今年第3季不銹鋼鋼板、鋼捲廠將開始量產，規劃月產能為4000噸。第4季不銹鋼構造管廠也開始量產，月產能達1500噸。到年底，允強每月將增加不銹鋼鋼板／管5500噸的產能，營收與獲利將同步成長。

目前允強是全球第三大、亞洲第一大的不鏽鋼管廠，法人認為，允強正在不斷蓄積能量，待土耳其廠全線量產後，有機會挑戰全球不鏽鋼管龍頭廠的地位。