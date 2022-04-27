凱基證「投資e點通」 投資基金更輕鬆

市面上基金數量高達兩千多檔，五花八門的種類實在讓人選擇困難，凱基證券秉持「致力于你的富足人生」的品牌精神，運用金融科技創新推出「投資e點通」服務，提供客戶量身訂製的投資建議，並能輕鬆快速完成下單，終結投資基金的一大痛點，特別是今年市場充滿不確定性，能夠有效幫助客戶解決「何時才適合進場」、「沒時間研究投資」等常見的投資煩惱。

凱基證券財富管理副總經理阮建銘表示，凱基證券提供優質的財管服務，銷售同仁除了在金融商品與理財規劃上具備高度的專業外，友善的交易服務也是很重要的一環，因此「投資e點通」服務是以客戶需求為中心，由銷售同仁為投資人量身訂製理財規劃，將資產配置的各項申購、轉換或贖回的基金交易資料在內部系統建檔後，篩選出最適合的產品組合，發出簡訊通知客戶，客戶點擊簡訊就能直接登入系統進行交易確認及完成下單。

「投資e點通」服務擁有三大優點，能輕鬆解決基金投資時的煩惱，一是省時，客戶一鍵登入即能確認交易，簡單又快速地完成下單手續；二是省力，省去從零開始挑選基金、逐筆建立委託單後才算成功下單的心力耗費；三是省麻煩，客戶保有最終的投資決策權利，若不滿意交易內容，像是想調整投資金額或扣款帳戶，都可以直接進行修改或刪除，輕鬆解決進行投資的煩惱。未來除了基金之外，凱基證券也會將服務擴及到債券或結構型商品，期望「投資e點通」就像一座橋樑，做為銷售同仁與客戶兩端串聯的最佳管道。 針對新開戶的投資人，凱基證券更是貼心提供三合一開戶服務，一次開戶就可以投資台股、海外股票及基金，提供全方位又方便的投資選擇。此外，便利的「e財庫」綁定功能，只要將開立的證券帳戶綁定e財庫後，就不必再另開銀行帳戶，亦可約定任何一家已擁有的銀行帳戶作為交割戶；無論是證券、複委託、財富管理都可以由單一帳戶扣款，資金管理更輕鬆。凱基證券秉持「以客戶為中心」的理念，透過數位創新幫助客戶投資理財更加方便，即日起至6月30日止，前1萬名新開戶的投資人可獲得100元獎勵金，更多詳細資訊請見活動網頁說明：https://www.kgieworld.com.tw/news/event/2022Q1/#