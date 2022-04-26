機器人幫你理財 Growin用AI打造高準確投資模型

現在AI 在各方面都能幫助人們生活變得更方便。許多金融業者也透過 AI 以及演算法，提前看見投資趨勢、找出更精準的投資策略，以提供建議。

台灣一群長期關注投資理財的 7 年級生，把科技與金融做結合，希望改變這個龐大卻傳統的領域，TradingValley 的機器人理財服務也因而誕生。由量化交易員、資料科學家、財務分析師、工程師、數位行銷、設計師協力，將數十年的量化投資經驗結合先進的 AI 技術， 打造出 Growin APP 智能理財軟體。

擁有 12 年以上量化交易經驗的彭瀚生發現，消費者在面對投資時容易遇到幾個痛點。包括金融機構服務門檻過高；影響投資市場的因素複雜，使投資者要創造穩健獲利相對困難；此外，現代人生活忙碌，也沒有時間針對個人理財進行全盤規劃，這些都是一般人的投資痛點。

TradingValley （左起）產品經理魏佳敏、執行長彭瀚生。

定好目標，讓投資機器人幫你達成

TradingValley 產品經理魏佳敏表示，Growin 能藉由個人資產的擁有與分配、對年化報酬的期待及風險承擔進行描繪，透過 AI 及深度學習等工具，為消費者打造出一套客製化的投資建議與策略。

在做了市場調查以及使用者訪談後，發現投資者在市場波動大時，容易失去原本自己的投資定律。因此在確認使用者需求與期待後，從建議的投資組合中彈性調整「配方」、並揭露給使用者知道。藉由投資機器人協助長期投入，並透過 APP 圖像化呈現就能更清楚知道當前的投資組合與獲利狀況。

數據科學家與機器學習，成為打造投資模型的幕後推手

為了讓人工智慧能發揮最大效益，團隊以機器學習方式進行訓練。針對一百多項的金融數據中，數據科學家將對投資有助益的資料匯入，讓數據資料能創造出更有意義的結果。

專業計量團隊透過機器學習，提供投資者更好的理財工具。

彭瀚生說，機器學習為了針對過去的資料跟答案中找出能提供給投資者更有價值的預測，藉由深度學習、隨機森林或貝氏推論等不同演算法，嘗試在各種結果中找到合適的工具路徑、創造更精準的模型。

來台落地，以訂閱制讓使用者先聞香 AI 實力

Growin 已在美、澳提供 3000 多名使用者，並管理近 4 億新台幣的資金，帶著這樣的成績與技術，彭瀚生也表示 Growin 正積極準備在台落地。「想讓台灣投資人先體驗背後機器學習的魅力」，以訂閱制的方式推出，整合數據提供 AI 投資建議，希望能成為價值型投資人背後的「無名軍師」。