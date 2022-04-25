遠東商銀Bankee社群銀行 活存基本年利率0.81%

央行升息牽動存戶大額定存的免稅門檻，也連帶影響相對應存款上限的變動，存款大戶為了避免因為升息，觸及要繳交二代健保補充費的門檻，紛紛至進行將原本大額定存單拆單，也因此掀起了一波大額定存拆單潮。由於市場上多認為未來還有機會多次升息，民眾若不想因免稅門檻問題奔波多處做定存拆單，遠東商銀建議可以將資金存入遠東商銀Bankee社群銀行，基本活存年利率0.81%無額度上限，比平均大額定存年息高出5倍 ，非常推薦給有資金停泊需求的民眾。存款大戶們再也不用擔心存款是否因為升息，連動影響到利息所得突破免稅門檻，也就是說單次利息給付只要超過新臺幣2萬元，就要先扣繳2.11%的健保補充費。遠東商銀Bankee數存帳戶具備三大優勢，第一、基本活存年利率0.81%高於平均大額定存5倍，活存享優利資金運用也靈活；第二、無額度上限，不需擔心大額定存門檻，存多少領多少；第三，日日計息月月給息，分散利息總額；遠東商銀Bankee社群銀行幫助民眾用錢滾錢，滾出每分錢的最大價值。

遠東商銀Bankee社群銀行即日起至2022年12月31日止，基本活存年利率從 0.6% 調高至 0.81%，且無額度上限，為目前市場上大額存款高利率首選。因是銀行平均大額定存牌告利率的5倍，也吸引大額存款戶轉搬資金進駐，多位大戶轉入數千萬至數億元，也推升了遠東商銀Bankee數存帳戶的好口碑，於《網路溫度計》所統計的全臺32個數位帳戶口碑排名調查中，遠東商銀Bankee社群銀行數位帳戶於網路聲量上名列第二名，評選項目包含網路聲量與好評影響力，星等排行滿級分拿下五顆星。

由於大額定存利率低，許多行庫更是不收，想領高利息只好拆單分放不同銀行，但一遇升息可能要拆單，若需用錢還得定存解約，利息調降還要再打8折，資金調度與靈活度大打折扣。遠東商銀Bankee 社群銀行基本活存年利率0.81%無額度上限，日日計息、月月給息，高利活存是靈活運用資金的聰明好選擇。除了無額度上限的基本活存年利率0.81%外，遠東商銀Bankee社群銀行還有一個特色是社群機制，只需將自己的推薦碼分享給周邊需要的親朋好友，自己與親友都能再獲2.6%活存利率，2022年12月31日前，透過分享推薦碼，推薦人與被推薦人，都能享有新臺幣5萬元額度內2.6%活存利率6個月，而推薦者依社群圈資產額度，最高可將推薦人個人存款優惠利率額度推升到新臺幣500萬元內可享2.6%活存利率。