《內線交易小專欄》你與「內線交易」的距離

A銀行為B上櫃公司聯合授信合約之授信銀行團主辦兼管理銀行，B公司因資金調度出現問題逾期還款，甲君為A銀行投資管理部經理，因職業關係輾轉知悉前開重大消息，遂於該消息未公布前，賣出A銀行持有之B公司股票，A銀行因此規避損失。為此，A銀行及甲君依法須負擔內線交易相關民、刑事責任。

案例說明：

A銀行為B上櫃公司聯合授信合約之授信銀行團主辦兼管理銀行，B公司因資金調度出現問題逾期還款，甲君為A銀行投資管理部經理，因職業關係輾轉知悉前開重大消息後，遂於該消息未公布前，賣出A銀行持有之B公司股票，A銀行因此規避損失。

檢察官以A銀行違反內線交易規定，依證券交易法第179條處罰其為行為之負責人即甲君，而以內線交易罪起訴甲君，並經法院判處甲君有期徒刑1年10月確定。此案另經投保中心協助投資人依法對甲君及A銀行提起團體訴訟求償，並經法院判決投保中心勝訴確定。

投資人應注意

因職業關係獲悉上市櫃公司重大消息後仍進行股票買賣，即使係為他人買賣股票，也會觸犯證交法有關內線交易之規定，而須負擔民刑事責任！此外，法人也是內線交易之規範主體，於行為負責人違反內線交易規定時，亦需負民事連帶賠償責任，不可不慎。(參考臺灣新北地方法院99年度金字第3號民事判決、臺灣高等法院102年度金上字第6號民事判決)