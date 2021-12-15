慶全公司與元富證券簽訂上市櫃輔導契約

慶全科技農業股份有限公司(以下稱慶全公司)今(15)日與元富證券股份有限公司(以下稱元富證券)，簽訂上市(櫃)輔導合約。慶全公司的黃榮清董事長表示，希望透過未來進入資本市場的幫助，能將擁有產銷履歷，在種苗培植、農田管理、原料採收與冰存冷藏等方面具有獨特技術的慶全地瓜推廣到國際，讓世界各國人民都能品嚐到台灣地瓜的美味，也期待能帶動吸引更多的人才投入甘藷產業，一起拓展台灣精緻農業的海外市場。

慶全公司的黃董事長強調，「要做就要做到最好」，因此慶全公司堅持所有的契作農戶必須使用農業試驗所輔導生產的無毒健康種苗，並且落實產銷履歷與農田管理的SOP，以產出「高品質的地瓜」。慶全公司從日本引進自走式地瓜採收機，以減少地瓜採收時之碰撞，採收後之處理亦採用一貫自動化設備，以「電腦挑選地瓜」，不只依照外表分級，連內部成分與甜度都可透視，堪稱全台獨一無二，可確保產出品質的穩定。

黃董事長指出，慶全公司的經營理念為「專業創新、誠信負責、思利及人、助人壯己。」。因此，慶全早期就從生鮮批發的行口起家自產自銷，並秉持著台灣人樸實與誠摯的精神，輔導農民契作，培養彼此的夥伴關係，一步步擴大版圖，現已成為全台灣最大的生鮮地瓜供應商，契作產地遍及中、南部各縣市，可計劃性的種植採收，並使用恆溫恆濕的冷藏技術儲存，以確保全年穩定的供貨。另一方面，慶全公司亦與各通路商建立契銷的制度。精準控制產銷的平衡，終年維持良好的品質，是慶全公司的強項。慶全所生產的地瓜，是一種生理鹼性食物，富含膳食纖維、礦物質與維生素群，是現今重視食安與健康風潮的趨勢下，消費者非常喜愛的養生食品。

黃董事長亦指出，慶全公司的營運政策為高品質、高效率、高成長；未來的營運策略，除了推動各種優質管理制度的落實執行外，將特別深耕多元行銷通路、開發格外品項價值、強化農田契作管理及拓展國際市場營運。慶全公司除了供給國內各大超市和量販店，站穩國內新鮮地瓜市場外，亦積極拓展國際市場，目前已開拓新加坡和香港等外銷市場，未來也計畫開發歐美市場，並以「巴巴塔塔地瓜」的品牌，陸續將各種地瓜產品外銷至國外。