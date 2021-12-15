資創董座李易遠 受邀商總談投資稅務

中美貿易戰加上新冠疫情牽動全球經貿局勢變化，加上第一代在外打拚的臺商打算鮭魚返鄉，將事業交棒給二代，臺灣中小企業積極尋找下個適合的投資地點。這次由臺港經濟文化合作策進會主辦、全國商業總會執行「2021臺港投資經驗交流研討會」12月10日在君悅舉辦，邀請UDB資創國際資產管理顧問有限公司董事長李易遠，分享臺商資金回臺須注意事項，以及香港資金在臺投資的機會與挑戰等議題。

現任全國商總理事長的許舒博在會議開場提到：「香港貿易對臺灣是很重要一部分，商業總會長期希望創造一個讓臺灣走出去的投資環境，這段時間多了解未來佈局機會，這次特別邀請李易遠董事長，讓大家更了解香港投資相關的規範，同時感謝臺港文化合作策進會，大力促成本次研討會。」

至於UDB資創國際能提供哪些具體協助，李易遠回應說：「我們長期為臺商、香港企業主、全臺各界醫師提供一站式四大面向服務，運用集團會計師團、律師團資源從會計稅法、法律稅法、公司設立稅制、以及金融工具稅法，可因應企業不同需求，甚至針對港人要移民投資臺灣的資產規劃需求，給予訂製化方案，我們在相關稅法的諮詢服務，擁有非常多實戰經驗。」

臺商資金回流掌握關鍵心法 事先全盤規劃減少走冤枉路

本次研討會針對臺商如何妥善將海外資金回流，李易遠提供三大面向的建議。首先是臺商在港稅務環境的轉變，臺商在香港的各項所得投資稅賦，從海外最低稅賦制20%可能轉為境內投資，最高可適用綜所稅率40%，等於稅賦增加一倍。另外，隨著外匯管控環境趨於嚴格，建議港資、臺商在亞太市場採取多元化資產配置，分散企業經營風險。

清楚掌握法規轉變後，在海外要遵循當地規範如實報稅，由於各地主管機關對財報文件認定審核趨嚴，所有交易成本文件、合法憑證皆要審慎保存，對企業營運才能長治久安。另外臺商資金回臺若考量世代交棒，交由二代經營的時候，就要考量資金股權移轉事項。李易遠指出：「家族企業接班，有時伴隨成員對股權比例認知落差，我們建議在規劃資金回流之初，把分配的細節、步驟全盤想清楚，才能避免事業傳承衍生的爭議。」

第三個環節是金流回到臺灣，除了進入實業領域，港商、臺商回臺置產已經成為趨勢。臺灣今年正式進入房地合一2.0階段，對房地產控管、審核也趨向嚴格，尤其不動產相關所得查核是主管機關相當重視部分。臺商對相關稅務與法規一定要了解清楚，按照法令遵循才能讓資金運用安全且合規。資創國際專業團隊長年掌握市場地產最新訊息脈動，能提供具體建議協助臺商遵循法令，完整一步到位規劃回流方案。

後疫情時代持續協助亞太區臺商、專科醫師掌握當地稅法

UDB資創國際資產管理顧問除了為臺灣本地客戶服務，未來也將鎖定長期在亞太區經營事業的臺灣中小企業、以及各專科醫師等客戶族群，協助他們掌握當地法規內容，根據法令遵循讓資金順利回流臺灣，並在臺灣持續進行投資。

因應後疫情時代，UDB資創國際目前搭上數位化服務潮流，透過線上諮詢的模式，協助在海外各地的臺商，更完善做好資產管理及財富傳承項目。李易遠最後強調，他們未來也將持續串聯會計、法律、保險、信託、及藝術拍賣等領域，提供跨領域的資產管理整合服務，為中小企業主、主管機關、以及金融產業發展創造三贏局面。

本次研討會邀請多位商界重量級貴賓，包含臺北市香港商業協會理事長侯淵棠（右三）、全國商業總會理事長許舒博（右四）、臺北市香港商業協會常務理事王純如（左一）、臺北市香港商業協會常務理事張鳳櫻（左二）、以及資創國際董事長李易遠（左四）。UDB資創國際提供