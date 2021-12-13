防「遠匯交易」炒作 臺灣企銀參與重複性驗證平台實證

首創區塊鏈防企業炒作匯率，展金融科技成果

全球各國經濟發展不一，國際間匯率波動讓從事國際貿易的企業常常是「賺了生意賠了匯率」，匯兌損失常成為台灣企業最苦惱問題，因此，透過「遠匯交易」不僅可以降低匯兌風險，其手續費成本比幣別期貨交易低，臺灣企銀副總經理邱松歲指出，遠匯交易是企業國際貿易時很好避險工具。

不過，對銀行業者及匯兌交易上，遠匯交易常出現重複性弊端及炒作匯率問題。鑑此，臺灣企銀與中國信託銀行、華南銀行、臺灣銀行，及臺灣網路認證公司、台灣微軟共同組成實證團隊，研發「跨金融機構遠匯交易重複性驗證平台」，透過區塊鏈技術，解決銀行業者面臨遠期外匯交易各項問題，

臺灣企銀表示，該行今年首度加入由金管會推動的國內第一座「金融科技創新園區FinTechSpace」，著眼於園區扮演扶植金融科技發展的角色，跨界整合多方資源，是推動金融創新重點實證場域。今年園區主推跨金融機構「自主聯合實證案」，此次遠匯交易重覆性驗證平台，正是重要成果展示之一。

實證團隊中由銀行端提供業務相關知識及測試情境，臺灣網路認證公司貢獻區塊鏈技術解決方案，台灣微軟則提供穩定的雲端網路環境，並藉由園區資源參與監理門診與主管機關交流，針對遵法、流程、資安等不同構面討論並驗證解決方案可行性，最終提出以區塊鏈技術打造「跨金融機構遠匯交易重複性驗證平台」。

該平台運作原理為當企業向銀行申請遠期外匯交易服務，銀行將企業提供的交易相關資訊，經加密後上傳至區塊鏈，並快速比對鏈上是否存在相同交易紀錄，若存在，則銀行間應進行線下照會確認此筆交易是否為重複交易。利用區塊鏈的資料同步機制及不可竄改性，平台可確保銀行在保護客戶交易隱私前提下，大幅降低出現重複交易的可能，進而維持匯率穩定。

對銀行業者而言，平台亦大幅減少銀行人工作業及紙本交易文件成本，且因為多家銀行共同參與，更能做到在不向同業透露業務交易量的狀況下，達成過去無法做到的跨業者間資料查核，亦降低銀行發生違規案件的風險。

臺灣企銀除了在園區實證場域發展，在數位創新發展力求精進，今年網路ATM、網路銀行及行動銀行APP三大數位通路已全新改版，值得一提的新版行動銀行APP採活潑的風格設計，並有多項創新服務，勢必讓客戶感受便捷且豐富的數位服務體驗。

今年可說是臺灣企銀數位金融發展的肯定年，榮獲2021第18屆國家品牌玉山獎的「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」雙獎，其中「聯名北港朝天宮-線上點燈祈福系統與起家金帳戶」更一舉摘下「最佳產品類全國首獎」榮耀，數位創新獲得國家級認同。